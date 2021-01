Kiel

Theater im Wohnzimmer

Theater aus allen Ecken Europas kann sich das ausgehungerte Publikum während der Lessingtage derzeit per Stream ins Wohnzimmer auf den Bildschirm holen. Das ist in der Pandemie ohne Theater ein Gewinn. Vier Inszenierungen stehen auf dem Programm: das Zwei-Frauen-Stück "Una" aus Barcelona, die Performance "Der Himmel ist keine Kulisse" aus Paris, Volker Löschs Ibsen-Überschreibung "Der Volksfeind" (Düsseldorf) und eine Budapester Version von Ibsens "Nora" zum Schluss. Bis 31. Januar sind die Stücke jeweils von 19 bis 24 Uhr zu sehen.

Die Streams sind auf der Website abrufbar.

Für die ganze Familie: "Alice im Wunderland"

Noch bis 31. Januar ist der Film "Alice im Wunderland" nach Lewis Carroll auf dem Youtube-Kanal des Theaters Kiel abrufbar.

Schnacken mit Henning Venske

Henning Venske ist zu Gast in der TV-Talkshow "Lass mal schnacken", die der Offene Kanal Kiel am 30. und 31. Januar um 17 und 19 Uhr sendet. Über seine bewegte Arbeit als Autor, Kabarettist und Moderator berichtet der vielfach ausgezeichnete Venske ausführlich Moderator Gerd Hausotto. Die Sendung ist auf Youtube und bei www.lassmalschnacken.de zu sehen.

Fotoaktion von KN-online

Das Corona-Jahr 2020 ist vorbei – die Pandemie ist es noch lange nicht. Bei allen Sorgen und Nöten, die durch dieses Virus und seine kraftraubende Bekämpfung entstehen – in einem können wir uns glücklich schätzen: Die Ostseeregion hält auch in der dunklen Jahreszeit genug Stimmungsaufheller bereit. Daher möchten wir alle Leserinnen und Leser ermuntern, uns ihre Ausflugs-Tipps zu verraten. Und wie könnte das besser funktionieren als über Fotos, die Lust auf einen Ausflug machen? Was ist Ihr Ostsee-Tipp, um für ein paar Stunden der Pandemie und einer Flut negativer Nachrichten zu entkommen? Herbst- und Wintermotive ihrer Lieblingsorte können bis zum 31. Januar auf KN-online hochgeladen werden.

10. LitSession online

Anders als sonst findet die 10. LitSession des Studentenwerks am 3. Februar um 20 Uhr erstmals online auf dem Youtube-Kanal des Studentenwerks statt. Dort präsentieren die Teilnehmer des Workshops "Kreatives Schreiben" ihre neuesten Gedichte und Geschichten, Essays und Reden. Begleitet werden die Texte, die von nachdenklich-melancholisch bis witzig-unterhaltsam reichen, von den feinen Gitarrenklängen des Hamburger Musikers Thomas Duesmann. Durch den Abend führt Workshopleiter Arne Suttkus.

Fensterausstellung im Kunstraum B in Kiel

Kunst im Vorbeischlendern gibt es im Kunstraum B, Wilhelminenstraße 35, in Kiel. Noch bis einschließlich Sonnabend, 30. Januar, wird dort "Der Zwischenraum" von Ziqiu Zhao gezeigt. Zhao kombiniert Malerei und Collage aus gemischten und industriell vorgefertigten Materialien: farbiger Karton, Glas, Geschenkpapier und mehr. Die Materialien werden in kleine Stücke geschnitten und zu einem geometrischen, reliefierten Wiederholungsmuster kombiniert.

Vom 2. bis zum 21. Februar übernehmen Si-Ying Fung und Karin Kraemer mit Ping Pong im Morgentau.

Die Kunsthalle zu Kiel online erleben

Einblicke in die Werke der Kunsthalle zu Kiel werden derzeit wöchentlich im Stream gegeben. Jeweils für 45 Minuten widmen sich die Experten einem Thema und bringen es den Zuschauern näher:

Am Montag, 1. Februar beschäftigt sich Dr. Maren Welsch um 19 Uhr mit dem Thema: Narziss und sein Spiegelbild. Spiegelung und Doppelung sind die zentralen Themen der Arbeiten, die derzeit in der Ausstellung "Right here. Right now" gezeigt werden. Seit der Antike wurde der Mythos vom Narziss, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt und an der Unmöglichkeit dieser Liebe elend zugrunde geht, von zahlreichen Künstlern dargestellt. Der Blick auf einzelne Werke aus verschiedenen Jahrhunderten bis zur Gegenwart macht deutlich, wieso und weshalb das Spiegelbild und damit die Doppelung so unterschiedlich umgesetzt wurde.

Zur Teilnahme geht es hier

Meeting-ID: 993 7491 9393

Weitere Veranstaltungen gibt es auf der Website der Kunsthalle.

Ozean und Umwelt: Ocean Summit

Am 7. Februar spricht Michael Walter ab 17 Uhr in seinem Online-Vortrag von seiner Reise per Stand-up-Paddleboard entlang der Küste Grönlands.

In seinem Vortrag am 18. Februar spricht Nachhaltigkeits-Experte Christian Berg ab 18 Uhr über die Frage: Ist Nachhaltigkeit utopisch? Er erklärt, welche Nachhaltigkeitsbarrieren es gibt und wie sie können überwunden werden können.

Zugang zu den Veranstaltungen und weitere Infos gibt es auf der Website.