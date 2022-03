Schleswig-Holstein

Feine Speisen in gehobenem Ambiente oder lieber deftige Hausmannskost in ungezwungener Atmosphäre? Restaurants in Kiel und Umgebung bedienen fast jeden Geschmack. Doch nicht jedes Essen ist ein Genuss. Damit Sie den Überblick behalten und wissen, wo sich ein Besuch lohnt, testen die Kieler Nachrichten regelmäßig Restaurants.

Einen Überblick über alle bereits erschienenen Kritiken finden Sie hier.

So schmeckt es im Blossem Beach in Schwedeneck

Bekannt wurde das 2019 eröffnete Blossom Beach in Schwedeneck als unkompliziertes Schönwetterlokal. Unter seinem neuen Küchenchef Julian Richert aber lockt es mit raffinierter Regionalküche nun auch außerhalb der Saison an den Strand von Surendorf. Doch wie schneidet das Restaurant im KN-Test ab? Das erfahren Sie hier.

Alle getesteten Restaurants in Kiel und Umgebung in einer interaktiven Karte

Ein Besuch bei Jan & Hein & Klaas & Pit in Kiel

Im September 2021 hat das Jan & Hein & Klaas & Pit am Holsten-Fleet mit dem Anspruch eröffnet, Kiels „größtes Craft-Beer-Restaurant“ zu sein. Die Speisekarte bietet dazu eine moderne Wirtshausküche. Wird das Lokal diesem Anspruch gerecht?

So schmeckt es im Forsthaus Hessenstein

Unter seinem legendären Patron Peter Marxen wurde das Forsthaus Hessenstein zu einem der charaktervollsten Restaurants des Nordens. Indem er vieles beim Alten beließ, setzt sein Nachfolger Michael Heveker darauf, dass der gute Geist hier weiter wirkt. Geht dieses Rezept auf?

Gratinierter Ziegenkäse an Lauchtarte wurde im Forsthaus Hessenstein serviert. Quelle: Frank Peter

So schneidet das Miral in Eckernförde ab

Die Restaurantführer haben das 2017 eröffnete Miral noch nicht entdeckt. Dabei hat das direkt am Eckernförder Hafen gelegene Restaurant den Anspruch, gehobene Frischeküche in einem eleganten Ambiente zu bieten. Haben die Tester nicht aufgepasst? Das beantworten wir hier.

Marokkanisch essen im Tajin in Kiel

Im Tajin in der Holtenauer Straße wollen Yassine Ezzeiani und Abderrahim Rabbah die Küche ihrer Heimat Marokko in einem authentischen Rahmen servieren. Mitte vergangenen Jahres eröffnet, herrscht in dem Lokal stets viel Betrieb. Was zieht die Gäste an?

Restauranttest: So schmeckt es in der Manufactur in Kiel

In seiner Kieler Manufactur präsentiert Marek Klonowski eine erstaunliche kulinarische One-Man-Show. Mit großer kulinarischer Experimentierfreude spannt der Koch direkt am Südfriedhof den Bogen von der Imbisskultur zur hohen Küche. Gibt es hier nun Fast Food oder Slow Food?

Hat Emma’s Lieblingsplatz das Potenzial zum Lieblingsrestaurant?

Mitten in der Corona-Krise haben sich Eileen und Sascha Schellewald selbstständig gemacht. In ihrem Bordesholmer Restaurant „Emma’s Lieblingsplatz“ präsentieren sie eine moderne Regionalküche mit weltoffenen Pointen. Wie geht das zusammen?

So schmeckt es im Budenzauber deli in Kiel

Corona-Not macht erfinderisch: Vor einem Jahr verwandelte Caterer Lars Farien seine große Budenzauber-Eventlocation am Alten Güterbahnhof in ein reines Mittagsrestaurant. Trotz seiner Lage am Stadtrand Montag bis Freitag herrscht im Budenzauber deli verlässlich Trubel. Dafür gibt es gute Gründe – oder?

Kann das Meerrestaurant in Strande überzeugen?

Mit dem Meerrestaurant hat Strandes Promenade einen besonderen gastronomischen Neuzugang bekommen. Das Lokal im Vereinsheim des Yachtclubs lockt mit einem großartigen Panoramablick. Kann die Küche da mithalten?