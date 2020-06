Knuddeln - aber richtig!

Von Heike Stüben

Umarmen in Corona-Zeiten ist oft nicht so einfach. Vor allem in Pflegeheimen war das bisher im Normalfall verboten. Jetzt sind Umarmungen in Heimen möglich. Und das Risiko ist gering, wenn man ein paar Regeln beachtet, sagt eine US-Forscherin. Quelle: Felix Kästle