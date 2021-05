Kiel

Wer einen Tag vor seiner Reise in einem Testzentrum einen Antigen-Schnelltest macht und ein positives Ergebnis bekommt, muss sich isolieren und einen PCR-Test zur Überprüfung machen. Falls dieser schnell genug ausgewertet ist und sich der Verdacht auf eine Infektion nicht bewahrheitet, könnte der Urlaub noch angetreten werden. Es kann aber passieren, dass es bis zum Ergebnis zu lange dauert und die Reise abgesagt werden muss.

„Da die Schnelltests unsicherer sind als die PCR-Tests, können Reisende in Betracht ziehen, gleich auf den PCR-Test zu setzen, um dem Risiko einer fälschlichen Quarantäne zu entgehen“, sagt Kerstin Heidt, Juristin bei der Verbraucherzentrale Schleswig-Holstein.

Das ist aber eine Kostenfrage. Jeder Bürger hat Anspruch auf mindestens einen Schnelltest von geschultem Personal pro Woche, den der Bund bezahlt. Die Kosten für einen PCR-Test übernimmt die Krankenkasse aber nur, wenn ihn ein Arzt verordnet hat oder das Gesundheitsamt ihn für erforderlich hält.

Wer den Abstrich bloß für den Urlaub machen möchte, muss ihn selbst bezahlen. Fällt der PCR-Test positiv aus, muss der Betroffene in Quarantäne und kann nicht losfahren, selbst wenn er keine Symptome zeigt.

Was passiert, wenn ein Test positiv ausfällt und ein Urlauber nicht losfahren kann? Bleibt er auf dem vollen Preis für das Hotelzimmer oder die Ferienwohnung sitzen?

„Kann der oder die Reisende die Reise nicht antreten, da er oder sie nicht die erforderlichen negativen Tests vorlegen kann, liegt dies in seiner oder ihrer Risikosphäre“, sagt Heidt. „Wie hoch das finanzielle Ausfallrisiko ist, kann im Vorfeld mit dem Anbieter vertraglich geregelt werden.“ Verbraucher sollten also bei der Auswahl der Anbieter aufpassen, bis wann sie kostenfrei stornieren können. „Noch besser: Es wird erst gar keine Anzahlung verlangt.“

Bei den großen dänischen Ferienwohnungsvermietern Novasol und Dansommer schließen Kunden beispielsweise bei der Buchung automatisch ein Sicherheitspaket mit ab. Das deckt eine Stornierung wegen einer plötzlichen Krankheit ab. Laut Buchungswebseite gilt das auch für eine Covid-19-Erkrankung. Urlauber müssen in diesem Fall einen Selbsterhalt von 75 Euro bezahlen. Der Anbieter Dancenter verweist auf den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung.

Wann hilft mir eine Reiserücktrittsversicherung?

Das kommt aufs Kleingedruckte an. Üblicherweise ist es Sache der Reisenden, ob sie sich gesund genug fühlen, um eine Reise anzutreten. Das ist laut Heidt sowohl im Individual- als auch Pauschalreiserecht so. Mit positivem PCR-Test sei man aber quasi per Gesetz als krank eingestuft – egal, ob man Symptome zeigt oder nicht.

Reiserücktrittsversicherungen greifen, wenn Urlauber aufgrund einer schweren, unerwarteten Erkrankung den Urlaub nicht antreten können und ihnen das ein Arzt attestiert. Aber viele von ihnen enthalten Klauseln, die von der WHO als Pandemie eingestufte Krankheiten vom Versicherungsschutz ausschließen. Das ist bei Corona der Fall.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ich habe eine Reise gebucht, würde aufgrund der Entwicklung der Inzidenz vor Ort aber doch gerne zu Hause bleiben. Kann ich kostenlos absagen?

Wer die Reise zwar antreten könnte, aber in der aktuellen Situation dennoch nicht reisen möchte, kann von sich aus die Unterkunft kostenpflichtig absagen, heißt es von der Verbraucherzentrale. Wie teuer einen dies zu stehen kommt, hängt von den Stornoregelungen der Anbieter ab. Deshalb sollten Verbraucher die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor einer Buchung gründlich durchlesen.

Wenn für den Reisezeitraum eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts gilt, haben Betroffene bei Pauschalreisen das Recht auf einen kostenfreien Rücktritt. Wer in Deutschland eine individuell gebuchte Unterkunft wegen Reisebeschränkungen nicht nutzen kann, muss sie nicht bezahlen. Ansonsten gilt bei Mietobjekten das Recht des Landes, in dem sich das Ferienhaus befindet.