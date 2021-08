Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 14. und 15. August 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie noch kurzfristig abgesagt werden.

Thundermother beim Together Kiel Open Air

Am Sonnabend, 14. August, tritt Township Rebellion/Hidden Empire beim Together Kiel Open Air auf dem Nordmarksportfeld. Einlass und Beginn sind um 15 Uhr. Am Sonntag folgt dann ab 17.30 Uhr die Gruppe Thundermother.

Das Together Kiel Open Air sind Picknick-Konzerte, die coronakonform organisiert werden. Die Besucher und Besucherinnen bringen in der Regel ihre eigenen Decken, Getränke und Snacks mit. Flexibel werden die Regeln der Konzertreihe an die aktuellen Bedingungen angepasst. Für die Konzerte an diesem Wochenende ist ein Inselplan aufgestellt worden. Es soll die Gäste nah an ein normales Konzertgefühl heranführen. Innerhalb der eigenen Insel dürfen die einzelnen Gruppen Tanzen, Mitsingen oder einfach auf den integrierten Sitzgelegenheiten verweilen. So wird automatisch der Abstand zu den anderen Gruppen eingehalten. Daher können auch nur Gruppenkarten gekauft werden und keine Einzeltickets. Die Gäste werden gebeten, sich in festen Gruppen zu organisieren und geschlossen vor Ort zu erscheinen.

Livemusik im Spieker in Eckernförde

Merlot tritt in kleiner Besetzung und unplugged am Sonnabend, 14. August, ab 20 Uhr im Spieker in Eckernförde auf. Dort werden sie die Lieder ihrer neuen CD präsentieren, die sie kurz vor der Corona-Pandemie noch fertiggestellt haben. Für die Musiker wird am Ende ein Hut herumgereicht. Weitere Infos gibt es hier.

Peter Lühr in der Kapelle in Nettelsee

Blues, Bossa, Swing, Reggae und einfühlsame Balladen – Peter Lühr präsentiert am Sonnabend, 14. August, sein Programm „Merkwürdig“ in der Kapelle in Nettelsee. Seine warme Stimme und die dezenten Gitarrenriffs laden zum Zuhören und Schmunzeln ein. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Rundgang auf den Spuren jüdischen Lebens in Kiel

Die Anfänge der jüdischen Gemeinde in Kiel gehen bis auf das 17. Jahrhundert zurück. Am Sonnabend, 14. August, können Interessierte die Spuren jüdischen Lebens in Kiel bei einem kulturgeschichtlichen Rundgang entdecken. Er startet um 14 Uhr am Mahnmal der Synagoge, Goethestraße 13.

Die Historikerin Annette Mörke führt die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vom Schrevenpark bis zum Kleinen Kuhberg und erklärt ihnen auf dem Weg die Geschichte, Riten und Bräuche des Judentums.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0431/9013425 wird gebeten. Eine Registrierung über die Luca-App oder auf Papier ist erforderlich.

Horror Maislabyrinth auf dem Gut Wulfshagen

Deutschlands größtes Horror Maislabyrinth ist ein interaktives Outdoor-Theaterstück bei denen die Besucher im Maislabyrinth eine Welt voller Mysterien und unheimlicher Kreaturen erleben können. Am Sonnabend, 14. August, startet der Zauber um 19 Uhr auf dem Gut Wulfshagen in Tüttendorf. Festes Schuhwerk und wettergerechte Kleidung wird empfohlen. Weitere Infos gibt es hier.

Sommerfestival auf der Freilichtbühne in Neumünster

„The Sindarellas“ tritt am Sonnabend, 14. August, ab 19.30 Uhr beim Sommerfestival auf der Freilichtbühne in der Wittorfer Straße 130 in Neumünster auf. Der Eintritt ist ab 18 Jahren frei. Die Gäste müssen sich über die Luca-App registrieren.

Am Sonntag, 15. August, ab 14 Uhr gibt es auf dem Festival ein Kindermusical. Das Kinderfest hingegen fällt aus.

Karten gibt es hier.

Das Dschungelbuch im Opernhaus in Kiel

Das Dschungelbuch wird am Sonntag, 15. August, ab 17 Uhr im Opernhaus in Kiel aufgeführt. Die Geschichte des Dschungelbuchs handelt von dem Menschenjungen Mowgli, der seine Eltern verloren hat und nun bei Wölfen im Dschungel aufwächst. Die Wölfe retten Mowgli vor dem Tiger Shere Khan. Baloo, der Bär, wird sein Lehrer und weiht ihn zusammen mit Pagheera, dem Panther, in die Gesetze des Dschungels ein. Doch Shere Khan duldet keine Menschen im Dschungel und macht Mowgli das Leben schwerer. Karten gibt es ab 11 Euro. Weitere Infos finden Sie hier.

Ausstellung: Möwen, Müll und Meerjungfrauen am Seehundbecken

Am Sonntag, 15. August, ab 15 Uhr eröffnet die Ausstellung „Möwen, Müll und Meerjungfrauen“ am Seehundbecken in Kiel, Düsternbrooker Weg 38. Die Ausstellung ist Teil des Ocean Pop-Up auf der Wiese am Aquarium Geomar. Der Eintritt ist kostenlos. Für Getränke und Snacks sorgen Czernys Küstenbrauerei, Lillebräu und Verture Farm. Fünf Prozent des Umsatzes gehen direkt in die Ozean-Forschung am Geomar. Weitere Informationen gibt es hier.