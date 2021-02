1. In Bewegung bleiben

Wenn es draußen stürmt und ungemütlich ist, ist die Verlockung unter der Decke zu bleiben groß. Wer aber schnell friert, sollte lieber in Bewegung kommen. Ein wenig Hausarbeit oder eine kleine Sporteinheit regen die Durchblutung an und sorgen für die nötige Wärme. Der ein oder andere kommt von ganz alleine in Bewegung. Instagram-Nutzerin Sophiero575 schreibt: "Die Tiere wollen auch bei diesen Temperaturen versorgt werden." Recht hat sie.

2. Sich warm essen und trinken

Ein scharfer Eintopf oder Curry sind nicht nur lecker, sondern wärmen den Körper auch von innen auf, denn scharfe Gewürze wie Chilli, Chayennepfeffer oder Peperoni regen die Durchblutung an. Wer lieber einen warmen Tee trinkt, sollte zur Ingwerknolle greifen. Auch bei unseren KN-Instagram-Followern gehören heiße Getränke zu den Top-Tipps. Neben Tee sind Kakao und Kaffee besonders beliebt.

3. Nicht nur heizen hilft

Mit einigen einfachen Tricks lässt sich die Wärme Zuhause leichter halten. Beispielweise hilft es die Kälte auszusperren, in dem man nachts die Rollläden herunterlässt und auf die ausreichende Dichtung von Fenstern und Türen achtet. Wer die Türen zu einzelnen Zimmern geschlossen hält, kann dort die Wärme bewahren. Gemütlich und warm zugleich wird es, wenn man sich ein paar Kerzen anzündet. Besonders gut hat es Instagram-Nutzerin Aila.123 getroffen. Sie verbringt die eisigen Tage vor dem Kamin.

Tipps gegen die Kälte in Schleswig-Holstein: Abhärten, entspannen, massieren

4. Zwiebellook am ganzen Körper

Instagram-Nutzer Thomas Stohlmann sieht die Sache ganz pragmatisch. Sein Tipp gegen die Kälte: "Ich trage Kleidung." Auch hier gibt es ein paar Sachen zu beachten. Am wärmsten hält nach wie vor der Lagenlook, bei dem mehrere dünne Kleidungsstücke übereinander getragen werden. Das Prinzip ist einfach: Je mehr Lagen man trägt, desto mehr Luftpolster entstehen zwischen der Kleidung und isolieren den Träger. Das gilt übrigens nicht nur für Ober- und Unterteile - auch ein dünnes Paar Handschuhe über einem dicken Paar Fäustlinge wirkt Wunder.

5. Abhärten

Eine Variante, die nichts für jeden ist, aber mit Sicherheit hilft, ist: Abhärten! Kalte Duschen am Morgen, oder sogar ein kleiner Barfußspaziergang durch den schneebedeckten Garten regen die Durchblutung und Abwehrkräfte an. Die ganz Hartgesottenen gehen sogar im Winter baden.

6. Entspannt auftauen

Ein heißes Bad wärmt nicht nur auf, sondern entspannt auch die Muskeln und tut gut. Wer zu Hause keine Badewanne hat, kann sich stattdessen ein Fußbad machen.

7. Massagen

Besonders kalte Körperteile können mit wohltuenden Massagen wieder gewärmt werden. Das geht entweder mit den Händen oder einer weichen Bürste. Wer mag, mischt sich sein eigenes Öl zum Beispiel aus Rosmarin (25 Tropfen) und Mandelöl (50 Milliliter) selbst.

Warme Füße auch im Winter - kein Problem mit einem Kirschkernkissen

8. Die Klassiker

Kirschkernkissen und Wärmflasche dürfen in der Liste natürlich nicht fehlen. Sie wärmen punktuell auf und helfen vor allem, wenn man nachts keinen Schlaf findet, weil man friert. Aufpassen sollte man allerdings, dass die warmen Begleiter nicht zu heiß mit ins Bett genommen werden. Sonst drohen Verbrennungen.

9. Zu Hause bleiben

In Zeiten der Corona-Pandemie ohnehin angemessen und nun kann man sich mit dem Zuhause bleiben nicht nur vor dem Virus, sondern auch vor der Kälte schützen. Wer nicht unbedingt muss, bleibt bei diesen Temperaturen einfach in den eigenen vier Wänden.

10. Mit den Gedanken noch im Sommerurlaub

"Ich bin ein richtiger Kieler, und als wahrer Kieler ist Kälte ein Fremdwort", schreibt Favino 143 bei Instagram. Tatsächlich ist frieren auch vom mentalen Zustand abhängig und man kann sich tatsächlich auch mit warmen Gedanken gegen die Kälte schützen. Zum Beispiel, indem man die eisigen Temperaturen akzeptiert, anstatt sich aufzuregen, oder sich einfach an den letzten Sommerurlaub erinnert. Aber das ist natürlich leichter gesagt, als getan.