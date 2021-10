Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 23. und 24. Oktober 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Schlemmerköste und verkaufsoffener Sonntag in Neumünster

Das Citymanagement von Neumünster lädt erstmalig in diesem Jahr zu der beliebten Schlemmerköste auf den Großflecken ein. Von Freitag bis Sonntag, 22. bis 24. Oktober, verwandelt sich der Kopfsteinpflasterplatz wieder zu einer großen Freiluft-Gastronomie. Am 24. Oktober findet von 12 bis 17 Uhr parallel der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr statt.

Gutes tun im Hiroshima-Park in Kiel

Beim Kieler Klimathon geht es darum, den eigenen Alltag klimafreundlicher zu machen und den persönlichen CO2-Fußabdruck zu minimieren. Zum Abschluss der Aktion gibt es am Sonnabend, 23. Oktober, von 11 bis 13 Uhr einen großen Clean-Up in der Innenstadt – eine gemeinschaftliche Putzaktion, zu der alle Interessierten eingeladen sind.

Treffpunkt ist um 11 Uhr das Wasserspiel im Hiroshimapark. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten, eigene Eimer und Handschuhe mitzubringen. Organisiert wird der Clean-Up von den Klimaschutz- und Zero-Waste-Teams der Landeshauptstadt Kiel. Mit dabei sind auch der Ocean Summit, der BUND Schleswig-Holstein und die Kieler Gruppe des Vereins Ozeankind e.V.

Der gesammelte Müll wird vom Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel (ABK) abgeholt. Der ABK stellt zudem Greifer, Eimer und Müllsäcke für die Aktion zur Verfügung. Weitere Informationen zum Klimathon gibt es unter www.kiel.de/klimathon.

Holstein Kiel empfängt Darmstadt 98

Am Sonnabend, 23. Oktober, kocht das Holstein-Stadion: Um 13.30 Uhr empfangen die Störche die Elf von Darmstadt 98, die derzeit torreichste Mannschaft der Zweiten Bundesliga. Das Spiel können Sie auf www.kn-online.de im Liveticker verfolgen.

Kürbisfest in Molfsee

Der SPD-Ortsverein lädt für Sonntag, 24. Oktober, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr zu seinem nun schon traditionellen Kürbisfest für die ganze Familie nach Molfsee in die Hamburger Landstraße 42 a. Es warten über 180 Bio-Kürbisse aus der Region auf die gewetzten Messer der Gäste. Auch das Bauen und Bemalen von bunten Flugdrachen steht wieder auf dem Programm.

Kürbisse sind im Herbst beliebt. In Molfsee findet sogar ein Kürbisfest statt. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

40 Jahre Dosenmoor: Führungen und Mitmach-Aktionen

Das Naturschutzgebiet Dosenmoor wird 40 Jahre alt. Das wollen am Sonntag, 24. Oktober zwischen 11 und 15 Uhr, die NABU Ortsgruppe Neumünster und die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern feiern. Entlang des Hauptwanderweges warten Info- und Mitmach-Stationen zu Themen wie: „Warum sind Moore Klimaschützer?“ oder „Welche seltenen Tiere und Pflanzen sind auf diesen Lebensraum angewiesen?“ auf die Gäste. Alle Aktionen sind kostenlos. Auch der Verein Info-Zentrum Dosenmoor bietet zwei Führungen an. Treffpunkt ist um 12 Uhr am Infozentrum. (Erwachsene 6,00/ Kinder 4,00 Euro).

Schnuppertag in der Musikschule Kiel

Anstelle eines zentralen Tages der offenen Tür wird es in diesem Jahr mehrere Schnuppertage der Fachbereiche in der Musikschule Kiel, Schwedendamm 8, geben, an denen Interessierte sich informieren und ausprobieren können.

Den Anfang machen am Sonnabend, 23. Oktober, die Tasteninstrumente. Egal ob Klavier, Akkordeon oder Keyboard – Interessierte sind eingeladen, zwischen 11 und 15 Uhr die Instrumente auszuprobieren. Auch Lehrkräfte werden zur Beratung zur Verfügung stehen. Teil des Schnuppertages werden außerdem konzertante Aufführungen sein, die einen Ausblick auf mögliche Lernfortschritte geben sollen.

Teilnahmebedingung ist ein 3G-Nachweis. Weitere Informationen zum Angebot der Musikschule gibt es unter den Kieler Nummern 901 5261, 5262 und 5263 und im Internet auf www.musikschule-kiel.de.

Den THW in der Wunderino-Arena anfeuern

Am Wochenende steht bei den Zebras wieder einmal ein Heimspiel an. In der Wunderino-Arena empfangen die Kieler am Sonntag, 24. Oktober, Gegner Magdeburg. Anwurf ist um 14 Uhr. Und falls es Sie nicht in die Arena zieht: Wie gewohnt finden Sie den Liveticker zum Spiel auf unserer Internetseite, der sie über alle Tore auf dem Laufenden hält.

Auf den Spuren der Matrosen in Kiel

Nächste Runde für die Stadtspaziergänge zur Kieler Geschichte: Am Sonntag, 24. Oktober, lädt das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum wieder dazu ein, auf den „Spuren der Kieler Matrosen von 1918“ zu wandeln. Der kostenfreie Rundgang startet um 14 Uhr am Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19. Eine Anmeldung ist erforderlich unter der Kieler Telefonnummer 901 3425.

Bei dem Spaziergang durch die Innenstadt vermittelt die Museumspädagogin Susanne Mohr viel Wissenswertes über die Kieler Geschichte um 1918. Stationen wie der Schlossparkpavillon, die ehemalige Kaserne in der Feldstraße, das Gewerkschaftshaus und das Revolutionsdenkmal zeigen Kiel dabei von der „revolutionären“ Seite.

Jetzt beim Knusperhäuschen-Wettbewerb teilnehmen

Der Knusperhäuschen-Wettbewerb startet wieder: Die Kieler Nachrichten suchen das schönste Knusperhaus. Am Sonnabend können interessierte Familien die Teilnahmekarten abholen. Voraussichtlich lässt die Pandemie eine Rückkehr zu alten Traditionen zu. Weitere Informationen finden Sie hier.

15. Mettenhofer Kulturtage

Kultur pur heißt es in Mettenhof: Am 22. Oktober starten die 15. Mettenhofer Kulturtage. Nach dem coronabedingten Ausfall vieler Veranstaltungen im vergangenen Jahr dürfen sich die Besucherinnen und Besucher nun wieder auf herbstliche Kultur-Highlights freuen.

Die Mettenhofer Kulturtage finden bis zum 7. November statt. Mit 30 Veranstaltungen will das Organisations-Team für besondere Kulturerlebnisse sorgen. An sechs verschiedenen Spielorten gibt es Lesungen, Vorträge, Konzerte, Workshops, Ausstellungen und Handarbeitsangebote. Hier lesen Sie mehr dazu.

Bibi Blocksberg mit Musical in Kiel

Fast jedes Kind kennt Bibi Blocksberg, das Mädchen mit den magischen Fähigkeiten. Am Sonnabend, 23. Oktober, gastiert ihr Musical mit dem Titel „Bibi Blocksberg – Alles wie verhext!“ um 14 Uhr in der Kieler Wunderino Arena.

"Bibi Blocksberg - Alles wie verhext" ist am Sonnabend, 23. Oktober in der Wunderino Arena in Kiel. Quelle: KIDDINX Media GmbH

Veranstaltungen im Dänischen Wohld

Schon mal auf Leitern den Kirchturm erklommen oder der Melodie des Waldes bewusst gelauscht? Rund um Gettorf bietet sich jetzt die Chance bei zwei Veranstaltungen am Wochenende.

Wer kennt das Scharfenholz in der Gemeinde Lindau? Das Wäldchen verzaubert im Herbst mit besonderer Stimmung. Wanderexpertin Dagmar Falk führt im Auftrag der Volkshochschule Gettorf am Sonntag, 24. Oktober, von 10 bis 13 Uhr durch den Oktoberwald.

Außerdem geht es am Sonnabend, 23. Oktober hoch hinaus. Angeboten wird eine besondere Kirchenführung in St. Jürgen, der historischen Kirche von Gettorf mit Ursprung um das Jahr 1250. Es geht auch hoch bis in die Turmspitze. Der Aufstieg ist steil, aber gut gesichert. Eine gewisse körperliche Fitness ist ratsam für das Erklimmen der Leitern.

Für die Veranstaltungen der Volkshochschule ist eine Anmeldung erforderlich. Die jeweilige Nummer des Angebots ist auf der Homepage vermerkt. Die Rufnummer der VHS ist 04346 602925. Die Teilnehmerzahl bei den drei Veranstaltungen ist jeweils begrenzt.

„Jurassic Park“ kommt nach Rendsburg

Mehr über Dinos erfahren und gleichzeitig Spaß haben: Das geht ab dem Wochenende auf einer Dinosaurier-Ausstellung in Rendsburg. Kinder können auf den lebensechten Urzeittieren auch klettern, reiten und spielen. Los geht es am Sonnabend, 23. Oktober.

Die Ausstellung gastiert auf dem Willy-Brandt-Platz an der Nordmarkhalle in Rendsburg. Geöffnet ist sie am Wochenende jeweils von 11 bis 18 Uhr, Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr. Montag und Dienstag bleibt sie geschlossen. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, Kinder ab zwei Jahren zahlen 9 Euro (nur Barzahlung). Es gelten die 3G-Regeln. Mehr Informationen gibt es unter 0177 606 19 90. Dort ist auch eine Ticket-Vorbestellung möglich.

Rassegeflügelschau in Preetz

Der Rassegeflügelzuchtverein Preetz und Umgebung zeigt seine Zuchterfolge in einer Ausstellung am Sonnabend und Sonntag, 23./24. Oktober, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Ort: Lindenhof der Familie Donath-Totzke in Preetz, Gorch-Fock-Straße 99. Es gibt Kaffee, Kuchen und Würstchen. Eintritt 3 Euro – Kinder und Jugendliche haben freien Eintritt. Es gilt die 3G-Regel.

Grünabfall wird im Kieler Süden gesammelt

Wohin mit abgeschnittenen Ästen und Sträuchern aus Kieler Haus- und Kleingärten? Natürlich in die Grünabfallsammlung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK), die immer sonnabends an wechselnden Standorten in den Stadtteilen Halt macht. Ein Kubikmeter Grünschnitt darf kostenlos in die großen Sammelfahrzeuge eingeworfen werden.

Die Sammelfahrzeuge stehen am Sonnabend, 23. Oktober, 8 bis 12 Uhr, in Hammer, Speckenbeker Weg/Damaschkeweg (Parkplatz Sportplatz); Gaarden-Süd, Krummbogen (Parkplatz neben THW-Heim); und Kronsburg, Kieler Kamp/Poppenbrügger Weg.

An den Sammlung-Sonnabenden können Kielerinnen und Kieler ihren Grünschnitt außerdem zwischen 8 und 12 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, abgeben. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen und andere Abfälle können an diesen Tagen nicht abgegeben werden.