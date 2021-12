Weihnachten steht vor der Tür! Kurzentschlossene unter 30 Jahren können sich bei einer Aktion in Kiel und Lübeck boostern lassen. Echte Lichtblicke gibt’s im Anscharpark in der Wik. Wie Sie die Wartezeit bis Weihnachten am Sonnabend, 18. und Sonntag, 19. Dezember sonst noch gestalten können, lesen Sie hier.