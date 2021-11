Schleswig-Holstein

Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende, 6. und 7. November 2021, in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie kurzfristig abgesagt wird.

Semester Opening Party in der Mensa I

Das Studentenwerk Schleswig-Holstein veranstaltet am Sonnabend, 6. November 2021, seine erste große Semester-Opening-Party unter 2G-Bedingungen in der Mensa I (Westring 385). Diese ist in erster Linie für alle Studierenden gedacht, die in der Corona-Zeit ihr Studium begonnen haben und bisher auf Gemeinschaftserlebnisse verzichten mussten. DJ The Flow (aus Kiel) und DJ E.T.E. (aus Stralsund) legen ab 22 Uhr die besten All-Styles auf. Foodtrucks bieten Snacks.

Die Party wird unter strengen Hygienemaßnahmen durchgeführt. Es gilt die 2G-Regel (geimpft, genesen), die am Eingang geprüft wird. Die Gästezahl ist dieses Jahr auf ca. 1300 Personen begrenzt. 850 Tickets sind ab dem 27. Oktober im Vorverkauf bei Hugendubel in der Mensa I und in der Holtenauer Straße 116 erhältlich (ab 9 Euro). Die restlichen Tickets gibt es für 15 Euro an der Abendkasse.

Das Leben auf der Werft kennenlernen

Der Kieler Werft-Alltag steht im Mittelpunkt eines Vortrages und einer Ausstellung am Sonntag, 7. November, im Industriemuseum Howaldtsche Metallgießerei, Grenzstraße 1. Dabei wird unter dem Titel „Arbeit und Leben auf der Werft“ vor allem die Bedeutung der Arbeitskräfte ausländischer Herkunft beleuchtet. Die kostenfreie Veranstaltung beginnt um 14 Uhr.

In Norddeutschland waren es die Werften, die in der Boomphase der 1960er Jahre die meisten sogenannten Gastarbeiter anwarben. Doch wie ging es für diese weiter angesichts der folgenden Werftenkrise? Mit dieser Frage befasst sich der Vortrag von Dr. Katharina Bothe, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Schifffahrtsmuseum Bremerhaven (14 bis 16 Uhr). Sie hat anhand von historischen Quellen und Interviews untersucht, wie globale Veränderungen sich auf die Menschen vor Ort auswirkten. Dabei befragte sie auch eine Reihe von Kieler Zeitzeuginnen und Zeitzeugen.

Begleitend zum Vortrag ist eine Ausstellung mit 33 Fotos aus dem Kieler Werft-Alltag von den 1960ern bis in die heutige Zeit zu sehen.

Herbstmarkt in der Alten Mu

Die Alte Muthesius Kunsthochschule in Kiel (Lorentzendamm 6-8) lädt am Sonnabend von 11 bis 19 Uhr ein zum Herbstmarkt. Das bedeutet Verweilen, Austauschen und Stöbern. Im Vorgarten und dem Innenhof der Alten Mu bieten Kleingärtnerinnen und Kleingärtner ihre Erzeugnisse an, es wird Kunsthandwerk ausgestellt und einzelne Projekte und Start-ups präsentieren sich. Außerdem gibt es eine Ausstellung des Atelier Umraums, ein Musikprogramm des Triangel-Wohnzimmers und ein veganes Kuchenbuffet des Fahrrad-Kino-Kombinats.

Einblicke in die Projekträume und ein Austausch mit den Verantwortlichen ist möglich. Der Eintritt ist frei. Gäste müssen einen 3G-Nachweis mitbringen.

Lichtermeer, Skandinavientage und verkaufsoffener Sonntag in Kiel

Verkaufsoffener Sonntag, skandinavisches Flair, buntes Lichtermeer: Die Kieler Innenstadt lockt am Wochenende mit verschiedenen Angeboten. Höhepunkt sollen die hell angestrahlten Gebäude und Lichtershows werden, die am Sonnabend und am Sonntag geplant sind. Alle Informationen dazu lesen Sie hier.

Fundsachenversteigerung in Kiel

Die nächste städtische Fundsachenversteigerung am Sonnabend, 6. November, findet erstmals im Innenhof des Rathauses Hopfenstraße, Hopfenstraße 30, statt. Interessierte können die Fundstücke dort ab 8.30 Uhr begutachten, um 9.30 Uhr beginnt die Versteigerung. Da keine anderen Zahlungsmittel als Bargeld akzeptiert werden können, gilt auch dieses Mal: Nur Bares ist Wahres.

Rund 100 Fahrräder, ein Skateboard von Dusters California, verschiedene Kopfhörer und Uhren können erstanden werden. Eine hochwertige Schiffsuhr, zwei Shishas und diverse kleine Elektroartikel – Powerbanks, Apple Pencil, Samsung Touch Pen, Kindle E-Book-Reader – sollen ebenfalls neue Besitzerinnen und Besitzer finden. Zudem gibt es passend zur Jahreszeit einige gebrauchte Marken-Winterjacken und wie immer Überraschungspakete in Form von gefüllten Taschen und Rucksäcken.

Weitere Informationen sind zu finden unter www.kiel.de/fundbuero oder können per Telefon unter der Kieler Nummer 901-2186 erfragt werden.

Schnuppertag für Streichinstrumente

Ist ein Instrument etwas für mich? In diesem Jahr bieten die Fachbereiche in der Musikschule Kiel, Schwedendamm 8, verschiedene Schnuppertage statt eines zentralen Tages der offenen Tür an. Interessierte können sich dort informieren und ausprobieren.

Am Sonnabend präsentieren sich zwischen 11 und 15 Uhr die Streichinstrumente. Instrumente wie Geige, Bratsche oder Cello können dann getestet werden. In zwei etwa halbstündigen Konzerten geben Schülerinnen und Schüler um 11.30 Uhr und 13.30 Uhr eine Kostprobe ihres Könnens. Außerdem ist eine spannende Rallye geplant, wobei die Teilnehmenden ihr Wissen rund um die Streichinstrumente erweitern können. Auch Lehrkräfte werden zur Beratung zur Verfügung stehen.

Teilnahmebedingung ist ein 3-G-Nachweis. Weitere Informationen lesen Siehier.

Im Kunstkreis Preetz in die Zwischenräume abtauchen

Beim Besuch im Kunstkreis Preetz kann man nicht nur durch die Räume schlendern, sondern auch in den Bildern in verschiedenste Räume eintauchen – und ganz neue „Zwischenräume“ entdecken. So lautet der Titel der neuen Ausstellung, an der sich 25 Mitglieder beteiligen. Die Ausstellung in der Gasstraße 5 ist noch bis zum 21. November jeweils freitags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Die Künstlerin Isabel Lange hat die Gesichter aus einer Eisenplatte filigran herausgebrannt. Zu sehen im Kunstkreis Preetz. Quelle: Silke Rönnau

Vorhang auf im Theater Kattendorf

Die Pause war lang, aber jetzt geht es wieder los. Der Vorhang im Theater Kattendorf öffnet sich für die Weihnachtskomödie „Elche im Garten“. Die Freude bei den Laiendarstellern der Gruppe Twilight ist groß, die Nachfrage nach Eintrittskarten auch. Premiere feierte das Stück „Elche im Garten“ in Kattendorf am 5. November. Weitere Vorstellungen gibt es am 6. November ab 16 Uhr, 12. und 19. November ab 20 Uhr, am 13. November, ab 16 Uhr und am 20. November ab 20 Uhr. Es gibt in der Filiale Kaltenkirchen der Sparkasse Südholstein noch Restkarten. Der Eintritt kostet zehn Euro pro Person. Es gilt die 3G-Regel.

Grünabfallsammlung in Kiel

Heckenschere, Astsäge und Häcksler haben jetzt wieder Hochkonjunktur in den Kieler Haus- und Kleingärten. Der Grünabfall, der nach getaner Arbeit übrigbleibt, kann in die Grünabfallsammlung des Abfallwirtschaftsbetriebs Kiel (ABK) gegeben werden. Die großen Sammelfahrzeuge machen immer sonnabends an wechselnden Standorten in den Stadtteilen Halt.

An den Sammlung-Sonnabenden können Kielerinnen und Kieler ihren Grünschnitt außerdem zwischen 8 und 12 Uhr auf dem ABK-Wertstoffhof, Daimlerstraße 2, abgeben. Dort gilt: Mehr als ein Kubikmeter wird nicht angenommen und andere Abfälle können an diesen Tagen nicht abgegeben werden.

Das Wertstoff-Zentrum Kiel in Wellsee, Clara-Immerwahr-Straße, hat sonnabends von 9 bis 14.30 Uhr geöffnet. Dort werden an den Sammlungstagen ebenfalls Grünabfälle angenommen – der erste Kubikmeter kostenfrei, alle weiteren gegen Gebühr.

Die nächsten Stationen der Grünabfallsammlung sind Gaarden, Elmschenhagen und Kroog am Sonnabend, 6. November, von 8 bis 12 Uhr.

„Kopernikus“ erneut auf der Dittchenbühne

Aufgrund der großen Nachfrage wird das Elmshorner „Forum Baltikum - Dittchenbühne“ die neue Inszenierung von „Kopernikus - auf der Suche nach der Wahrheit“ noch einmal aufführen: am Sonntag, 7. November 2021, um 16 Uhr.

Das Stück über Nikolaus Kopernikus dreht sich um die Wahrheitssuche eines der bedeutendsten Astronomen der Weltgeschichte. Seine Erkenntnis, dass sich nicht die Sonne um die Erde dreht, sondern die Erde um die Sonne, war für die damalige Theologie der reinste Sprengstoff. Das Stück, das auf eine Vorlage der ostpreußische Dichterin Hedwig von Lölhöffel zurückgeht, ist bereits mehrfach für die Dittchenbühne bearbeitet worden - für die aktuelle Inszenierung jetzt noch einmal von Regisseur Markus Arendt.

Nähere Informationen und Tickets beim „Forum Baltikum – Dittchenbühne“, Hermann-Sudermann-Allee 50, 25335 Elmshorn. Telefon: 04121/89710; E-Mail: buero@dittchenbuehne.de.