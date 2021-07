Wir haben zusammengestellt, was Sie am Wochenende in Schleswig-Holstein erleben können. Wichtig: Achten Sie auf die jeweiligen Corona-Regeln vor Ort und informieren Sie sich kurzfristig, ob die Veranstaltung wirklich stattfindet! Aufgrund der Pandemie kann es sein, dass sie noch kurzfristig abgesagt werden.

Festungssommer Friedrichsort

Am Sonnabend, 24. Juli treten beim Festungssommer verschiedene Livebands auf. Ab 20 Uhr steht Akne Kid Joe auf der Bühne der Festung Friedrichsort, Deichweg 20. Selbst bezeichnen sie ihre Musik als „Mukke zwischen dilettantischem Schrammelpunk, NDW und Classic-Rock“. Textlich seien sie irgendwo zwischen Kartoffelstampfer, Shitstorm und Traumabewältigung. Es folgt die Flensburger Band Salamanda, die mit verspielter psychedelischer, rockiger, hymnischer und ekstatischer Musik für Stimmung sorgt. Den Abschluss bildet die Punk-Rock-Combo The Ford Broncos. Tickets ab 23,20 Euro und weitere Infos gibt es auf www.festungssommer.com

Sommerkonzert in der Pauluskirche in Kiel

Am Sonnabend, 24. Juli, lädt die ev.-luth. Kirchengemeinde Heiligengeist zum Sommerkonzert für Barockoboe/ Blockflöte und Cembalo in die Pauluskirche am Niemannsweg ein. Ab 19 Uhr spielen dort Birgit Bahr (Oboe, Blockflöte) und Anke Dennert (Cembalo) Werke von Schaffrath, C.Ph.E.Bach, Quantz und anderen. Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.

Ulla Meinecke Band in Lutterbek

Ulla Meineckes samtige Stimme, ihre poetische Sprache und ihre nachdenklich-ironisc­he Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin. Aufregend anders erzählt sie ihre skurrilen Geschichten lyrisch und kraftvoll. Es ist eine Mischung aus Komik, Poesie und Liebeslyrik. Gemeinsam mit Ingo York und Reinmar Henschke tritt sie am Sonnabend, 24. Juli, ab 20 Uhr in der Dorfstraße 11 in Lutterbek auf. Der Eintritt kostet 25 Euro. Weitere Infos gibt es auf www.lutterbeker.de

Airprobt auf der Schlosswiese in Bad Bramstedt

In Bad Bramstedt wird am Wochenende die Veranstaltungsreihe Airprobt fortgesetzt. Der Name steht für Open-Air-Proben. Die Stadt will damit Kulturschaffenden in der Corona-Pandemie Auftrittsmöglichkeiten in Form von öffentlichen Proben auf der Wiese hinter dem Schloss verschaffen. Am Sonnabend, 24. Juli, ist der Tanzclub (TC) Roland Bad Bramstedt an der Reihe, der die Schlosswiese in eine Tanzfläche verwandeln will. Gezeigt wird eine bunte Palette von Jazz-Dance bis Hiphop. Kinder, Jugendliche und Erwachsene wirken mit. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Üblicherweise bringen die Besucher und Besucherinnen zu den Aufführungen Decken, Campingstühle, Snacks und Getränke mit. Verzehr- oder Getränkebuden gibt es nicht.

Vorstellungen für Kinder im Mediendom

Für Kinder ist im Mediendom an der Fachhochschule Kiel am Sonnabend, 24. Juli, eine Menge los. Ab 15.30 Uhr gibt es eine multimediale Livevorstellung zum Thema Sternenhimmel und Planeten. Fragen, warum der Mars rot ist oder wie sich der Himmel bei Tag und Nacht verändert, werden dort beantwortet. Der Eintritt kostet 9 Euro. Die Vorstellung dauert 60 Minuten.

Ab 17 Uhr folgt dann die Vorstellung „Polaris – das Weltraum-U-Boot“. Sie handelt von James, einem reisenden, wissensdurstigen Pinguin vom Südpol, der am Nordpol den Eisbären Vladimir trifft. Sie freunden sich an, bauen sich ein Raumschiff und erkunden zum Beispiel den Mars oder Saturn. Der Eintritt kostet 9 Euro, ermäßigt 7 Euro. Die Vorstellung dauert ebenfalls 60 Minuten.

Ab 18.30 Uhr startet die Reihe „Sternbilder und Sternsagen“. An der Kuppel im Mediendom werden die aktuell sichtbaren Sternbilder ausführlich vorgestellt und die antiken Sagen und Mythen dazu erzählt. Der Eintritt kostet 7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Die Dauer ist ebenfalls 60 Minuten. Weitere Infos gibt es unter www.fh-kiel.de

Jahrmarkt in Neumünster

Der Jahrmarkt in Neumünster ist zurück auf dem Jugendspielplatz in der Carlstraße. Von Freitag bis Montag, 23. bis 26. Juli öffnet er seine Pforten. Neben dem Extasy Jumper, Super Scooter und Riesenrad gibt es den Dschungel-Express, Rallye-Truck, Baby-Flug und ein Kinder-Barockkarussell. Auch reichlich gastronomische Angebote, Dosenwerfen, Schießwagen sowie weitere Glücksspiele erwarten die Gäste. Wegen der Pandemie gibt es nur den Eingang an der Carlstraße gegenüber der Einmündung der Sedanstraße. Die Zahl der Gäste wird auf 460 Menschen beschränkt. Es erfolgt die Erfassung der Kontaktdaten der Besucherinnen und Besucher über die Luca-App.

Der Kleine Prinz im Freilichttheater

Eigentlich ist es Tradition, dass im Juli und August der Kleine Prinz im Innenhof des Kieler Rathauses aufgeführt wird. Doch dieses Jahr steht er leider nicht zur Verfügung. Das Theater „Die Komödianten“ haben die Vorstellung in den Innenhof der Muhliusschule, in der Legienstraße verschoben. Start ist am Sonntag, 25. Juli, um 15 Uhr. Das Stück handelt davon, dass der Kleine Prinz auf seinem winzigen Planeten lebt, um den er sich sorgfältig kümmert. Doch enttäuscht von seiner Lieblingsrose beschließt er, den Planeten zu verlassen und neue Planeten und Bewohner kennenzulernen. Tickets gibt es ab 24 Euro. Weitere Infos unter www.komoediantentheater.reservix.de

Kurpark-Open-Air in Eckernförde

Im Eckernförder Kurpark kann am Wochenende ordentlich mitgesungen werden. Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Juli, erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm. Freitag tritt ab 18 und ab 20 Uhr der Musiker und Chorleiter Sören Schröder mit seinem beliebten Mitmachformat „Eckernförde singt“ auf. Sonnabend entert Käpt’n Flunker nachmittags ab 13.30, 14.15 und 15.30 Uhr die Bühne. Ab 18 Uhr tritt dann die regionale Band „Mamaloo“ auf. Sonntag startet mit einem musikalischen Frühschoppen, bei dem vor allem Tango-Fans auf ihre Kosten kommen. Um 11 Uhr spielt das Kieler Trio Tango Variado Kompositionen von Piazolla bis zu Tango-Klassikern und dem finnischen Tango. Ab 17 Uhr ersteht die Eckernförder Comedy-Show Glitterabend nach zehnjähriger Pause wieder auf. Der Eintritt zu den Veranstaltungen am Sonnabend und Sonntag ist frei. Tickets für „Eckernförde singt“ gibt es für 12,50 Euro unter www.eckerfoerde-tickets.de

Die Wettervorhersage kündigt für Sonnabend 25 Grad und Sonne an. Da bietet es sich an, das gute Wetter an einem der zahlreichen Strände an der Ostsee zu genießen. KN-online hat mit dem KN-Strandcheck die Strände von Damp bis Hohwacht verglichen. Welcher Strand ist der schönste? Klicken Sie sich durch unsere interaktive Karte.

Radfahren im Kreis Plön

Rauf auf den Sattel und los. Die traumhafte Landschaft im Kreis Plön mit Ostsee und Seen, Wäldern und Wiesen lässt sich hervorragend mit dem Fahrrad erkunden. Glitzernde Seen, leuchtende Mohnblumen, schattiges Grün und jede Menge Wissenswertes kann auf der Route von Preetz nach Bothkamp entdeckt werden. Besonderheiten sind hier vor allem die ehemalige Sternwarte am Gut Bothkamp, der Lehrpfad auf Hof Siek und eine kaum erkennbare Motte. Auch ein Abstecher nach Bissee lohnt sich. Weitere Infos zur Route finden Sie hier.