Tipps und Veranstaltungen - Was Sie am 4. und 5. Dezember in Schleswig-Holstein unternehmen können

Die verschärfte Corona-Lage wirkt sich auch auf die Veranstaltungsszene in Schleswig-Holstein aus. Einige Termine wurden abgesagt. Trotzdem gibt es am Wochenende einiges, das Sie in Kiel und Region unternehmen können. Eine Auswahl.