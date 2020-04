Tipps von einer Friseurin: Gut gestylt durch die Corona-Krise

Kiel

„Wenn meine Kunden diesen Artikel lesen, sind sie fassungslos“, sagt Anja Peter und muss kräftig lachen. „Denn solche Tipps würde ich in normalen Zeiten nie geben. Ich bin Profi und Perfektionist.“ Aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So macht sie eine Ausnahme für all die „Zugewachsenen“ im Norden.

Hilfe annehmen

„Die Männer sollten sich auf jeden Fall regelmäßig den Nacken von Kumpel, Frau, Freundin ausrasieren lassen“, sagt Anja Peter. Die Frisur wirkt gleich ordentlicher, wenn der Nacken gepflegt ist. Ist dem Mann sein Haupthaar zu „hippiemäßig“: „Bloß nicht selbst schneiden“, sagt die Fachfrau. Stattdessen: Mit Gel zurückstylen. Für Fortgeschrittene bietet sich eine Effilierschere für zu viel Volumen an den Seiten an. „Das ist eine Schere, die zwei Kämme hat“, so die Friseurmeisterin. Die gibt es im Drogeriemarkt oder online beispielsweise beim Kieler Friseurgroßhandel Emil Rühs & Sohn. „Beim Schnitt an der Seite über den Ohren aber gilt: Weniger ist mehr.

Für die Radikalen

„Immer dran denken, dass das Haar im Monat nur einen Zentimeter wächst“, sagt Anja Peter. „Männer müssen sich überlegen, wie lange sie im Homeoffice sind. Auf der Straße sollten sie nach der Krise noch als normaler Mann erkannt werden.“ Sie rät deshalb Kurzhaarträgern von einer Glatze ab. Nicht jedem steht diese „Frisur“.

Homeoffice

„Immer dran denken, dass man bei Videokonferenzen meist nach unten in den Laptop schaut“, sagt Anja Peter. Wuchernde Nasenhaare, buschige Augenbrauen, keine Rasur und ein Bart ohne Konturen wirken immer ungepflegt. Abhilfe schafft unter anderem ein kleiner Rasierer, den es für wenige Euro beispielsweise im Drogeriemarkt gibt. „So kann man unfallfrei die lästigen Haare in Ohr und Nase entfernen“, so die Friseurin.

Was sonst bei Frauen im Verborgenen bleibt

„Wenn die weißen Ansätze zum Vorschein kommen, kann man mit einem Farbspray oder Haar-Mascara schnell Abhilfe schaffen“, sagt Anja Peter. Auf dem Markt gibt es die unterschiedlichsten Nuancen. Das ist allerdings nur für dunkle Haartypen geeignet. Zudem gibt es Farbspülungen und Farbshampoos. Wer unbedingt färben will: „Bitte nur den Ansatz. Das schont die Längen und Spitzen.“

Keine Experimente bei Blond

„Helle Färbung ist Friseursache“, sagt die Fachfrau. Da kann zu viel schiefgehen. „Im günstigsten Fall sind die Haare nur gelb. Im schlechtesten Fall brechen sie einfach ab. Man spricht dann tatsächlich von einem chemischen Haarschnitt. Das ist kein Scherz.“ Lieber mal einen Zickzack-Scheitel machen. Dabei verwischt man optisch den rauswachsenden Ansatz. Auch gut: „Steckt die Haare mal hoch oder setzt einfach die Sonnenbrille drauf.“ Tipp für die Frauen beim Homeoffice: Darauf achten, dass die rausgewachsene Partie nicht im Bild ist. Den Laptop so stellen, dass der Oberkopf nicht zu sehen ist.

Hallo, jemand zu Hause?

Wenn die Ponyhaare über die Augen wachsen, dann hilft eine „kleine Korrektur“. „Wichtig ist hier, erst mit einer Rundbürste die Haare leicht nach innen zu föhnen und dann seitlich die Spitzen abzuschneiden, die ins Auge hängen“, sagt die Friseurmeisterin. Wer einen Vollpony hat, der sollte mit einem großzackigen Kamm die trockenen Haare ins Gesicht kämmen und dann in mehreren Schritten sich dem gewünschten Ergebnis nähern. „Immer dran denken: Ab ist ab.“ Deshalb vorsichtig an die gewünschte Länge herantasten. Sehr dicke Haare leicht anfeuchten.

Der Ablenk-Trick

Der gilt für Männer wie für Frauen. „Mut zur Farbe. Greifen Sie öfters mal zu einem gemusterten oder einem farbenfrohen Hemd oder Oberteil“, rät die Expertin. Frauen können mit einem kräftigen Lippenstift tricksen, der die Blicke ins Gesicht und nicht auf die Haare zieht. „Bei manchen gilt auch das Motto: Hut steht Dir gut!“

Neue Sichtweisen

„So eine Krise bietet auch die Chance, sich anschließend neu zu inszenieren“, sagt Anja Peter. Denn der auferlegte Friseurentzug bedeutet später für den Fachmann neue Perspektiven. Endlich ist mal mehr Material – sprich: Haare – da. So wird vielleicht aus einem Pixie Cut doch mal ein Pagenkopf. Oder aus einem Bob eine Wuschelmähne. „Auch der eine oder andere Mann entdeckt bei sich vielleicht, dass er mit längeren Haaren interessanter wirkt.“ Eines wird die Krise auf jeden Fall bringen, ist sich Anja Peter sicher: „Die Wertschätzung für das Friseurhandwerk und das, was wir leisten, wird steigen.“

