Heide

Am Mittwochnachmittag ist bei einem Unfall in Heide ein Mensch gestorben. Der 70-Jährige Autofahrer starb bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Zug und einem Auto an einem unbeschrankten Bahnübergang.

Wie die Polizei mitteilte, überquerte der 70-jährige Heider trotz eines herannahenden Zuges den unbeschrankten Bahnübergang in Höhe Batzdamm. Dabei erfasste der Zug den Wagen des Autofahrers und schleudert diesen rund zehn Meter weit weg.

Schwer verletzt in Klinik gebracht

Nach der Kollision musste der Mann aus seinem BMW befreit werden - er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

Alle 25 Insassen des Zuges einschließlich des Lokführers blieben bei dem Unglück unversehrt. Die Bahnstrecke Heide-Büsum war am Mittwoch mehr als drei Stunden lang gesperrt.

Von RND/sal