Schönberg

In der Silvesternacht ist Sven D. aus Schönberg auf tragische Weise zum Witwer geworden, seine drei Kinder zu Halbwaisen. Ehefrau Nina wurde durch einen Schuss aus einer Kleinkaliberwaffe getötet, der Verursacher ist bis heute trotz intensiver Ermittlungen der Polizei unbekannt. Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben großes Mitgefühl bewiesen und insgesamt fast 60.000 Euro für die Familie gespendet – die Aktion wurde nun am Freitag offiziell abgeschlossen.

Dringend benötigte Hilfe, die in Schönberg ankommt

"Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft und sehr dankbar. Die Spenden helfen mir sehr", erklärte Sven D., den Bürgermeister Peter Kokocinski und Chefredakteur Christian Longardt vom Vorstand des Vereins "KN hilft" in seinem Reihenhaus besuchten. Gemeinde und Verein hatten die Spendensammlung miteinander abgestimmt, um der Familie schnell und bestmöglich zu helfen. Mit einer ersten Zahlung von 20.000 Euro hatte Sven D. die ersten Monate nach dem Schicksalsschlag überbrückt und so unter anderem die Beerdigung bezahlt, jetzt erhält er auch die Restsumme. Insgesamt gingen auf das Konto von "KN hilft" 58.569 Euro ein.

Bis zu dem schrecklichen Vorfall in der Silvesternacht, der Schönberg bundesweit in die Schlagzeilen brachte, hatte Sven D. als selbstständiger Heizungs- und Lüftungsbauer Geld verdient. Früher sei man als Familie ganz selbstverständlich in den Tierpark gefahren, sagt D., heute "überlege ich mir das zweimal". Weil die Kinder den Vater als Bezugsperson sehr brauchen, ist aber ans Arbeiten noch nicht zu denken. Die zweijährigen Zwillinge sind stundenweise bei einer Tagesmutter, Tochter Lisa ist gerade in die Grundschule gekommen.

Video: Silvester-Tragödie in Schönberg

Noch immer hat Sven D. damit zu tun, den Tod seiner Frau zu verarbeiten. Dass zumindest der finanzielle Druck abnimmt, empfindet der Witwer als große Erleichterung. Der Großteil der Spenden soll die Zukunft der Kinder absichern, doch auch jetzt stehen einige Ausgaben an: So sollen die Kinderzimmer renoviert werden, die große Tochter braucht für die Schule einen Schreibtisch. Die Zwillinge sollen das Elternschlafzimmer bekommen, auch dafür müssen neue Möbel angeschafft werden. Der große Rest des Geldes soll für die Kinder angelegt werden – ob in einem Sparbuch oder einem Fonds, überlegt der Vater noch.

Spendenbereitschaft geht weiter

Die Aktion von "KN hilft" ist beendet, und dennoch gibt es immer noch Menschen, die die Familie D. unterstützen wollen. Bürgermeister Kokocinski überreichte am Freitag einen Umschlag mit 250 Euro an den Witwer – Geld, das der Frauen-Polizeichor aus Kiel bei einem Auftritt in der St. Ansgar-Kirche in Schönberg gesammelt hatte. "Was Silvester passiert ist, bewegt die Menschen nach wie vor", sagt Kokocinski. Er dankte "KN hilft" für die schnelle Reaktion nach der Tragödie. "Auch wir sind als Gemeinde froh, dass wir helfen konnten."

Die Sonder-Einheit der Polizei ist mittlerweile aufgelöst, aber die Ermittlungen dauern an. Die Polizei geht nicht von einem gezielten Schuss, sondern von fahrlässiger Tötung aus. "Ich habe damit nicht abgeschlossen, aber jetzt beginnt für uns der Neuanfang. Das Leben muss weitergehen", sagt Sven D. Zunächst mit einer Vater-Kind-Kur: Im Herbst fährt die Familie zu viert nach Rügen.