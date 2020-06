"Isolation hat meine Mutter zermürbt"

Kiel

Ihre Mutter, so erzählt Monika Glasser, sei erst kurz vor Weihnachten in das Heim gezogen. Sie habe das so gewollt, weil sie sich nach Stürzen unsicher gefühlt habe. Doch sie habe noch viel Lebensmut gehabt. „Sie wollte sogar noch einmal mit uns zu unserer Tochter in den Süden.

Zwei Monate lang auf dem Zimmer

Doch dann kam Corona, und die Abschottung hat sie nicht verkraftet“, sagt die Tochter. Zweimal haben sie ihre Mutter besuchen dürfen – auf Abstand, getrennt durch eine durchsichtige Wand. „Das Personal hat sich sicher bemüht, aber die Infektionsschutzmaßnahmen haben aus meiner Sicht die seelischen Folgen außer Acht gelassen.

Meine Mutter war bis auf die kurzen Besuche zwei Monate lang auf ihrem Zimmer, durfte nicht an die frische Luft. Das hat sie zermürbt.“ Weil sie geistig klar gewesen sei, habe man telefonisch Kontakt gehalten. Doch dann sei das Hörgerät verloren gegangen, und von da an sei kaum noch Kommunikation möglich gewesen. „Sie hat mich akustisch nicht mehr verstanden.“

"Das bricht mir das Herz"

Am Pfingstsonnabend bittet die Kielerin, dass man ihre Mutter auf den Außenbalkon bringt. „Als ein Pfleger sie brachte, sah ich sofort, dass sie nur noch ein Häufchen Elend war. Als ich ging, hatte ich ein sehr schlechtes Gefühl.“ Das Gefühl trügt nicht: In der folgenden Nacht stirbt die Mutter. Das Heim verständigt die Tochter erst am nächsten Tag. Man habe nicht mit dem Tod gerechnet, die Mutter sei abends noch ansprechbar gewesen, heißt es. „Erst als meine Mutter tot war, konnte ich zu ihr – das ist doch makaber.“

Seither macht sich Monika Glasser Vorwürfe. „Ich hätte darauf bestehen müssen, zu ihr gelassen zu werden. Dann hätte ich bei ihr sein können, als sie starb. Dass sie ihre letzten Monate ohne ihre Familie und quasi eingesperrt in einem Zimmer verbringen musste – das bricht mir das Herz.“

