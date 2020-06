Berufung: Bewährung bleibt bestehen

Kiel

Dort hatte am Montag der Berufungsprozess gegen die Entscheidung des Amtsgerichts Neumünster begonnen. Die Frau hatte die Verurteilung akzeptiert, aber nicht die Strafhöhe.

Das Amtsgericht hatte die 52-Jährige im November vergangenen Jahres verurteilt. Die Frau muss wegen fahrlässiger Tötung zugleich 2400 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung zahlen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die examinierte Pflegekraft am 29. April 2017 durch die Verabreichung von 100 ml Polamidon - einem Methadonersatz - den Tod einer 67-jährigen Patientin in Neumünster fahrlässig verursachte.

Anzeige

Die Angeklagte hatte der Frau demnach das Schmerzmittel gegeben, obwohl diese und ihr Ehemann sie darauf hinwiesen, dass für sie nur ein Wechsel der Kompressionsstrümpfe vorgesehen war, stellte der Richter im November zur Begründung fest. Da hätten bei der Angeklagten «alle Alarmglocken schrillen» und sie hätte die Verordnung genau prüfen müssen.

Weitere KN+ Artikel

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.