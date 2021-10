Norderstedt/Kiel

Nach dem Corona-Ausbruch im Pflegeheim Hog’n Dor in Norderstedt, bei dem sich 80 Menschen infizierten und ein 95-Jähriger starb, werden die Rufe nach einer Impfpflicht für Pflegepersonal lauter.

Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sagte, er sei „extrem verärgert“ darüber, dass es nach wie vor Beschäftigte in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Hospizen gebe, die sich nicht impfen lassen. „Das ist nicht verantwortungsvoll.“ Betreuten sie doch Menschen, die zu der schutzbedürftigsten und gefährdetsten Gruppe gehörten. „Wenn es nicht gelingt zu einer hohen Impfquote zu kommen, muss man als Ultima Ratio über eine Impfpflicht in diesen Bereichen nachdenken.“

Auch Hans Hinrich Neve (CDU) hat kein Verständnis dafür, dass Beschäftigte in der Gesundheitsbranche und in der Pflege sich nicht impften. „Die Einrichtungen müssten transparent darstellen, wie hoch die Impfquote bei ihrem Personal ist. Eine Impfpflicht wäre die konsequenteste Lösung.“

Birte Pauls (SPD) will den Minister in der Sitzung des Sozialausschusses am Donnerstag zu seiner Äußerung befragen. „Wir appellieren weiterhin an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein von qualifizierten Pflegekräften und auch an ihre Fürsorgepflicht gegenüber den ihnen anvertrauten Personen.“

Virologe: Impfung vermindert das Übertragungsrisiko

Trotz Impfung können Menschen sich mit Corona anstecken und den Virus weitergeben, weil sie nicht zu 100 Prozent schützt. „Infektionen – vor allem symptomatische – treten aber bei Geimpften wesentlich seltener auf als bei Ungeimpften. Auch das Risiko einer Übertragung ist deutlich vermindert“, sagt der Kieler Infektionsmediziner Prof. Helmut Fickenscher.

In Seniorenheimen wechsele das Personal häufig, weil es einen hohen Wettbewerb auf dem Markt gebe und ein Mangel an Fachkräften herrsche. Auch unter den Bewohnern gebe es viel Fluktuation, sodass immer wieder ungeimpfte Personen dazustoßen. Umso wichtiger sei es, die Hochbetagten mit Impfungen zu schützen und sich auch um die Auffrischimpfungen zu kümmern. Dass viele der in Norderstedt infizierten Senioren nur milde Krankheitsverläufe zeigten, verdeutliche die Effektivität der Impfung.

Dass die Politik bislang hinsichtlich einer Pflicht zögerlich war, könnte aus seiner Sicht daran liegen, dass noch Verfahren zur Masern-Impfpflicht vor dem Bundesverfassungsgericht offen sind. Hierbei handele es sich um eine hochwirksame Impfung, zu der es jahrzehntelange Erfahrungen gebe. „Eine Impfpflicht muss juristisch sehr gut begründbar sein, damit sie Bestand hat“, so Fickenscher. „Bei einem noch jungen Impfstoff wie gegen Corona ist das problematisch.“

Wie hoch die Impfquote in den Gesundheitsberufen in Schleswig-Holstein ist, kann das Ministerium nicht beziffern. Grundsätzlich seien aber viele Pflegekräfte bei den Besuchen der mobilen Impfteams immunisiert worden. Im betroffenen Norderstedter Heim lag sie laut Geschäftsführung bei 75 Prozent.

Seit 10. September dürfen Arbeitgeber in bestimmten Branchen wie der Altenpflege den Impf- oder Genesenenstatus abfragen. In den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein sind laut einer internen Erhebung etwas mehr als 80 Prozent der Beschäftigten geimpft. Nur vereinzelt sei das laut einer Sprecherin noch nicht der Fall. Die Impfbereitschaft sei sehr hoch gewesen. Die Alloheime sprechen von einer „sehr guten Quote“, nennen aber keine Zahl.

Das Diakonische Werk kann keine Impfquote für all ihre Pflegeheime im Land nennen. Die einzelnen Einrichtungen führten aber Listen. „Wir setzen weiterhin auf Freiwilligkeit statt Pflicht. Wir wollen die Menschen in der Pflege, die ohnehin massiv unter Druck stehen, nicht noch weiter unter Druck setzen“, so Sprecher Friedrich Keller. Die Diakonie gehe auf die ungeimpften Mitarbeiter zu und suche das Gespräch.

Nicht geimpfte oder genesene Pflegekräfte müssen sich laut Vorgabe des Landes täglich auf das Coronavirus testen. Die Verantwortung dafür tragen die Einrichtungen.

Von Anne Holbach und Gerrit Sponholz