Es soll der größte globale Klimastreik werden: Für Freitag hat die Fridays-For-Future-Bewegung die Bevölkerung in 115 Ländern aufgerufen, Druck auf die Politik zu machen. In Deutschland unterstützen Unternehmen den Aufruf. Bisher sind Aktionen an 450 Orten geplant, davon 30 in Schleswig-Holstein.