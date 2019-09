Humptrup/Flensburg

Ein Spaziergänger hatte die Tote am Sonnabend entdeckt. Ein Abgleich von individuellen Merkmalen der Leiche mit der Vermissten ergab Übereinstimmungen. Das Ergebnis eines DNA-Abgleiches stehe jedoch noch aus. Auch weitere Untersuchungen zur Feststellung der Todesursache sollen noch gemacht werden. Weiter äußerten sich die Ermittlungsbehörden nicht.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von Tötungsdelikt aus

Nathalie wurde seit dem 17. August vermisst. Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ein 46-jähriger Mann aus Deutschland wurde wegen des dringenden Verdachts des Totschlags festgenommen. Der Hof des Mannes in Humptrup nahe der dänischen Grenze wurde am vergangenen Mittwoch und Donnerstag durchsucht. Er selbst sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Geäußert hat er sich bisher nicht zu den Vorwürfen, wie die Leitende Oberstaatsanwältin Ulrike Stahlmann-Liebelt am Montag gesagt hatte.

Von RND/dpa