Kiel

Nach den beiden Tötungsdelikten in Dänischenhagen und Kiel, bei denen eine 43-Jährige, ein 52-Jähriger und ein 53-Jähriger ums Leben gekommen sind, liegt das vorläufige Obduktionsergebnis vor. Wie die Polizei am Freitagvormittag bekanntgab, wurden die drei Opfer jeweils durch mehrere Schussverletzungen getötet.

Täter nutzt vollautomatische Waffe

Die Reihenfolge, in der die Taten verübt wurden, steht zurzeit noch nicht fest. Die am Tatort in Dänischenhagen gesicherten Spuren, die Schussverletzungen und die bis dato aufgefundenen Waffenteile, lassen nach jetzigem Stand der Ermittlungen den Schluss zu, dass eine vollautomatische Waffe eingesetzt worden ist.

Waffenteile wurden im Wasser versenkt

Der Beschuldigte soll die Waffe einem Bekannten gegeben, der diese nach eigenen Angaben zerlegt und an verschiedenen Stellen im Wasser versenkt hat. Im Hafenbecken von Eckernförde, in Möltenort und im Nord-Ostsee-Kanal fanden Polizeitaucher aus Eutin insgesamt zehn mögliche Waffenteile.

Die Ermittler gehen momentan davon aus, dass sechs Teile der gesuchten Waffe zugeordnet werden können. Vier Teile müssen zunächst von der Kriminaltechnik untersucht werden, um hier eine abschließende Aussage tätigen zu können. Dazu warum der Mann, die Waffe entsorgt hat, könne die Polizei zurzeit keine Angaben machen.