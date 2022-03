Tödlicher Motorradunfall in Fuhlendorf: Gericht stellt Verfahren ein

Es war ein typisches Unfallszenario der Zweiradsaison: Am 12. Mai 2021 verunglückte in Fuhlendorf (Kreis Segeberg) ein Motorradfahrer, als ihm ein Pkw die Vorfahrt nahm. Doch der beim Aufprall getötete Zweiradfahrer (53) fuhr doppelt so schnell wie erlaubt. Gestern stellte eine Strafrichterin in Neumünster das Verfahren gegen den Autofahrer (84) gegen Zahlung von 5000 Euro ein.