Corona und dann auch noch das: Im Pferdesport geht derzeit die Angst vor dem Herpes-Virus EHV-1 um. Auf einem Turnier in Valencia brach Ende Februar eine besonders aggressive Art dieser Herpes-Infektion aus. Mehrere Pferde sind daran gestorben. Auch Tiere aus deutschen Ställen. In Schleswig-Holstein beobachten die Pferdehalter die derzeitige Situation äußerst wachsam.

Auf dem Pensionshof von Hendrik (42) und Kathrin Kohrt (41) in Osdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist die Welt noch in Ordnung. In kleinen Herden stehen einige der 37 Pferde auf großen Paddocks und blinzeln in die Sonne. In der Halle und auf den Außenplätzen wird bei herrlichstem Wetter trainiert.

„Valencia hat mir noch einmal klar gemacht, wie wichtig das Impfen ist“, sagt Betreiberin Kathrin Kohrt. Vor zehn Jahren, so erzählt sie, seien sie auf ihrem Hof selber vom Herpes betroffen gewesen. Ein Pferd musste eingeschläfert werden. „So etwas möchte ich nicht noch einmal erleben.“

Wie das mutiertes Coronavirus

Deshalb gelte bei ihr eine Bestandsimpfung. Doch leider sei auch das keine Garantie. „Bei dem Herpes Virus jetzt handelt es sich wohl um eine sehr gefährliche Variante“, sagt sie. „Im Grunde gut zu vergleichen mit dem mutierten Coronavirus. Auch der Verlauf ist sehr ähnlich.“

Auf vielen Höfen im Land ist die Lage allerdings längst nicht so entspannt. Viele Pferdebesitzer haben panische Angst, dass das Virus auch ihren geliebten Vierbeiner befallen könnte. Andere sind gegen ein Impfen. Doch viele Betriebe nehmen nun nur noch Pferde in den Stall, die auch geimpft sind. Und damit taucht gleich das nächste Problem auf: Der Impfstoff wird aufgrund der Vorfälle in Valencia knapp.

Aktuelle Fälle im Kreis Stormarn und im Kreis Pinneberg bekannt

Der Veterinär Dr. Jürgen Martens (68) aus der Pferdeklinik Bockhorn (Kreis Segeberg), der mit dem schleswig-holsteinischen Pferdesportverband eng zusammenarbeitet, sieht die Lage im nördlichsten Bundesland eher weniger problematisch. Zwei Bestände, die von Herpesvirus-Infektionen betroffen sind, seien ihm derzeit bekannt. Einer im Kreis Storman und einer im Kreis Pinneberg.

Vor sechs Wochen gab es zudem einen Fall im Kreis Rendsburg-Eckernförde. „Dort sind erforderliche Hygienemaßnahmen eingeleitet worden“, sagt er. „Eine Verbreitung des Virus aus diesen Beständen ist damit unwahrscheinlich.“

Pferde-Herpes kann Thrombosen auslösen Bei Pferden sind verschiedene Herpes Viren bekannt. In Valencia ist die Infektion mit dem Equinen Herpesvirus 1 (EHV-1) aufgetreten. Normalerweise löst diese Infektion eine eher mild verlaufende, fieberhafte Atemwegserkrankung aus. Trächtige Stuten können hierbei ihre Fohlen verlieren (Virusabort). Das Virus dringt durch Tröpfcheninfektion über die Nase in das Pferd, selten auch durch indirekten Kontakt über Putzzeug oder gemeinsame Wassereimer. Die Inkubationszeit ist mit ein bis drei Tagen (selten bis zu zehn Tagen) kurz. Die Erkrankung heilt in der Regel in zwei bis maximal fünf Wochen aus. Infizierte Pferde bleiben latente Virusträger. In seltenen Fällen löst die EHV-1-Infektion in kleinen Blutgefäßen des zentralen Nervensystems Thrombosen aus, was zu mehr oder weniger starken neurologischen Ausfallserscheinungen führt. Dieser Krankheitsverlauf wurde jetzt in Valencia beobachtet, wird aber seit vielen Jahren auch vereinzelt in Schleswig-Holstein gesehen. Eine Impfung kann schützen oder für einen milderen Krankheitsverlauf sorgen. Für Menschen sind die Herpes Viren der Pferde nicht ansteckend. Die Erkrankung ist weder melde- noch anzeigepflichtig.

Viele Stuten haben ihre Fohlen verloren

Das Virus sorge meistens für eine Atemwegsinfektion. Bei trächtigen Stuten führe es allerdings häufig dazu, dass sie ihr Fohlen verlieren. Bei der neurologischen Verlaufsform sei das Genom des EHV-1-Virus geringgradig verändert.

„Dadurch komme es im Zentralnervensystem zu Gefäßthrombosen. Die Pferde zeigen ataktische Bewegungsstörungen bis hin zum Festliegen und anderen nervale Ausfallserscheinungen. Das ist aber alles nichts Neues und bis zu einem gewissen Grad heilbar“, so der Mediziner. „Die meisten Pferde regenerieren.“ Er empfiehlt den Pferdebesitzern dringend eine Schutzimpfung gegen das EHV-1-Virus. „Wichtig ist, die Virusinfektion rechtzeitig zu erkennen und fachgerecht zu versorgen.“

Hygieneregeln müssen eingehalten werden

Als „derzeit nicht dramatisch“ bezeichnet auch Elisabeth Jensen (58) die Lage im Land. Die Geschäftsführerin vom Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg betreibt mit ihrem Mann einen Aktivstall in Felde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit 35 Pferden. „Schlimm ist aber sicher die Situation in Spanien und in den Betrieben der Reiter, die dort waren“, sagt sie. „Allerdings scheinen die Quarantäne-Maßnahmen gut zu wirken, so dass eine Verbreitung der aggressiven Virus-Variante hier nicht erkennbar ist.“

In ihrem Stall sei es bislang noch zu keinem Herpes-Ausbruch gekommen. Sie rät jedoch allen Pferdehaltern und Betrieben auf Hygiene zu achten. „Grundsätzlich hilft dasselbe wie bei Corona: Abstand von fremden Pferden, Aufeinandertreffen von Pferden aus verschiedenen Beständen reduzieren, Hygienemaßnahmen für Mensch und Tier sowie Impfen.“

Vielseitigkeitsreiter Kai Rüder: "Ich persönlich sehe keine große Gefahr"

Und was sagen die Profis? Vielseitigkeitsreiter Kai Rüder (49) vom gleichnamigen Gestüt auf Fehmarn: „Ich persönlich sehe keine große Gefahr, dass unsere Pferde sich mit dem Herpes Virus anstecken, wenn die gängigen Hygienemaßnahmen eingehalten werden.“

Der erfolgreiche Springreiter Jörg Naeve (53) aus Bovenau (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schätzt die momentane Situation nur bedrohlich ein, „wenn infizierte Pferde reisen und somit andere anstecken könnten“. Das Herpes Virus sei nichts Neues in der Pferdebranche, sagt der erfahrene Reiter. „Es ist einfach wichtig, dass infizierte Pferde sofort isoliert werden und in Quarantäne gehen.“

Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann: "Alle unsere Pferde sind geimpft"

Auf dem Hof Waterkant in Pinneberg von Springreiterin Janne Friederike Meyer-Zimmermann (40) sind alle Pferde geimpft. "Wir haben innerhalb unseres Stalls eine gute Herdenimmunität", sagt die Reiterin. Auch wenn es für viele Turnierveranstalter ein weiterer herber Rückschlag sei, sei die Entscheidung, alle Veranstaltungen umgehend abzusagen, absolut richtig und alternativlos.

"Unsere Pferde bleiben noch ein paar Wochen zu Hause, bis die Lage unter Kontrolle ist", sagt sie. "Ende April wäre unser erster Nationenpreiseinsatz geplant, aber es ist noch nicht sicher, ob das bis dahin wieder möglich ist. Ich denke, man sollte in jedem Fall eine Impfpflicht für Turnierpferde einführen."

Viele besorgte Reistallbetreiber und Vereine rufen derzeit beim Pferdesportverband an

Wachsam beobachtet Matthias Karstens (38), Geschäftsführer vom Pferdesportverband Schleswig-Holstein, die derzeitige Lage. „Wir haben jedes Jahr Herpes-Fälle im Land“, sagt er. „Aber das, was ich von Valencia höre, ist besorgniserregend.“ Der Verlauf der Infektion sei doch viel drastischer als üblich.

„Zum Glück konnten wir bis Ende der Woche hier in Schleswig-Holstein keinerlei Infektionen feststellen, die auf Valencia-Rückkehrer zurückzuführen sind.“ Viele besorgte Reitstallbetreiber und Vereine würden sich aber derzeit beim Verband melden. „Die Unruhe ist da“, sagt Matthias Karstens.

Weltverband der Pferdesportler sagt alle Veranstaltungen bis 11. April ab

Bis zum 28. März hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung alle Veranstaltungen, bei denen Tiere aus unterschiedlichen Beständen zusammenkommen, abgesagt. Der Weltverband der Pferdesportler hat dieses gerade für internationale Veranstaltungen für einzelne Länder wie Deutschland bis zum 11. April verlängert.