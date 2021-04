Kiel

Er wollte helfen. Die Pflichtaufgabe der Ersten Hilfe bei Unfällen jedoch ist am Montagabend auf der Autobahn 7 einem 64-jährigen Autofahrer zum Verhängnis geworden. Wie berichtet wollte der Mann nahe der Raststätte Holmmoor einem Autofahrer zu Hilfe eilen, der nach der Kollision mit einer Leitplanke von der Fahrbahn abgekommen war. Augenblicke später wurde der 64-Jährige von einem zweiten Wagen erfasst und tödlich verletzt.

„Der Mann hat eigentlich alles richtig gemacht. Deshalb ist das alles eine Tragödie“, sagt Polizeisprecher Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster.

Erste Hilfe nach Unfällen: Tipps der Experten

Was ist zu beachten, wenn es auf der Autobahn zu einem Unfall gekommen ist? „Wichtig ist in solchen Situationen immer die Eigensicherung vor der Fremdsicherung“, erklärt Ulf Evert, Leiter der Abteilung Verkehr und Technik beim ADAC in Kiel. Entscheidend sei Sichtbarkeit. „Deshalb sollten die Warnwesten vor dem Verlassen des Fahrzeugs angezogen werden“, rät Evert. Dies setze natürlich voraus, dass die Westen nicht im Kofferraum unter dem Gepäck verstaut sind.

Ein weiterer Punkt: „Niemals auf der Autobahn einfach auf die Fahrbahn gehen“, warnt der Experte. „Wenn dort Fahrzeuge ungesichert stehen, immer auf die Absicherung warten und erst dann zum Fahrzeug, wenn der Verkehr steht. Dafür sind die Geschwindigkeiten der anderen Verkehrsteilnehmer auf einer Autobahn einfach zu groß.“

Hat man selbst einen Unfall oder eine Panne, sollte man immer versuchen, den Standstreifen anzusteuern. „Danach mit Warnwesten das Auto vorsichtig verlassen und sich mit ausreichend Abstand am Straßenrand in Sicherheit bringen“, rät auch Sönke Petersen von der Polizei.

Bei dem Unfall am Montagabend hat der Ersthelfer genau das gemacht. Die Polizei konnte bei der Untersuchung weder Leichtsinn noch Fehlverhalten feststellen. „Er hatte einfach keine Chance“, so Polizeisprecher Petersen.

Zum Unfallzeitpunkt tobte ein heftiger Schneeschauer

Laut Polizei hatte der Mann seinen Wagen weit genug entfernt am Grünstreifen abgestellt. Danach trat er hinter einer Leitplanke den Weg zum Unfallauto an. „Dabei gab es einen Bereich, an dem die Leitplanke endete. Genau dort rutschte der Mercedes von der Fahrbahn und erfasste den Ersthelfer“, sagt Petersen,

Der Unfall hatte sich gegen 18.30 Uhr nach einem heftigen Schneeschauer auf der A 7 bei Holmmoor in Fahrtrichtung Norden ereignet. Zuerst hatte ein 18 Jahre alter Golf-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war nach der Kollision mit der Leitplanke nach rechts in einen Grünstreifen gerutscht. Vier Autos stoppten darauf hinter der Unfallstelle. Von dieser Fahrzeuggruppe ging der 64-jährige Mann im Grünstreifen zum Golf, in dem der 18 Jahre alte Fahrer und sein verletzter, 17 Jahre alter Beifahrer saßen.

Nach Polizeiangaben verlor genau in diesem Moment eine 28 Jahre alte Fahrerin die Kontrolle über ihren Mercedes. Sie rutschte ebenfalls von der Fahrbahn, erfasste im Grünstreifen den 64-Jährigen und prallte schließlich mit hoher Wucht gegen die vier dort abgestellten Autos.

Ersthelfer starb noch an der Unfallstelle

Die wenig später eintreffenden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten elf Autoinsassen betreuen und in Krankenhäuser bringen. Polizisten und Rettungswagenbesatzungen konnten den schwer verletzten Ersthelfer jedoch nicht mehr reanimieren. Der aus dem Kreis Plön stammende Mann starb an der Unfallstelle.

Die bisherigen Ermittlungen der Autobahnpolizei machen als Ursache nicht angepasste Geschwindigkeit für die herrschenden Wetterverhältnisse verantwortlich. Jetzt wird die Bereifung der Fahrzeuge geprüft. „Wenn sich herausstellen sollte, dass bei den Unfallfahrzeugen Sommerreifen montiert waren, kommt da einiges auf die Fahrer zu“, sagt Petersen. Die oft zitierte Faustregel von Oktober bis Ostern gelte nicht immer, so der Polizeibeamte. „In diesem Jahr liegt Ostern Anfang April, da kann es immer schnell zu Schnee und Hagel kommen.“