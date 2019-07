Zwei mutmaßliche Betrüger sollen um den Jahreswechsel 2018/19 in sechs Fällen ältere Menschen in Schleswig-Holstein und im Raum Hamburg um ihre Ersparnisse gebracht haben – insgesamt rund 260.000 Euro. Der Verlust von 100.000 Euro trieb ein Betrugsopfer in einen Suizidversuch.