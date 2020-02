Köthel

Ein 95 Jahre alter Mann ist am Montagabend mit seinem Auto gegen einen Traktor gefahren und an seinen Verletzungen gestorben. Der Zusammenstoß ereignete sich zwischen Köthel und Nusse ( Kreis Herzogtum Lauenburg), wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach blieb der Fahrer des Traktors unverletzt. Der genaue Unfallhergang und die Ursache waren zunächst unklar.

Von RND/dpa