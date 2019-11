Glückstadt

Bereits beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Glückstadt an der Unfallstelle gegen 1:20 Uhr am Mittwoch, 6. November, sei das Fahrzeug so gut wie ausgebrannt gewesen, so die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die wahrscheinlich männliche Person im Inneren des Wagens konnte nicht mehr gerettet werden.

Unfall auf der B 431 in Richtung Obendeich

Das Auto war auf der B 431 in Richtung Obendeich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Noch in der Nacht nahm ein Dekra-Sachverständiger die Arbeiten zur Unfallrekonstruktion auf.

