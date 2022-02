Kiel/Flensburg

Schon der Blick vom Zehn-Meter-Sprungturm ist respekteinflößend. Eine ganz andere Dimension stellt das Arbeiten in mehr als 30 Metern Höhe dar. Beispielsweise in der Takelage eines Großseglers. Das Lösen unter anderem der Gurte an den eingerollten Segeln gehört zum Arbeitsalltag auf dem Segelschulschiff der Marine, der „Gorch Fock“.

In einigen Tagen sollen im spanischen Malaga insgesamt 78 Frauen und Männer ihre Ausbildungsfahrt starten. Die erste nach der fast sechsjährigen Sanierung des Schiffes. Unter den Offizieranwärtern ist der Warnemünder Eike Reck (23).

Seefest – ja oder nein?

Der Übungsmast im Marinestützpunkt Flensburg-Mürwik (Schleswig-Holstein) war 30 Meter hoch. „Zum Glück bin ich schwindelfrei“, sagt Reck. Er, der seine Grundausbildung bereits absolvierte, erinnert sich auch bestens an das dortige Trockentraining.

Dabei ist sich der Mann darüber im Klaren: Nicht nur die Arbeit mit den 23 Segeln wird auf dem Meer ungleich komplizierter. Gut zehn Meter hohe Atlantik-Wellen sind zum Beispiel keine Seltenheit. Etwa 2130 Seemeilen auf der 89,3 Meter langen Drei-Mast-Bark liegen vor den Neulingen.

Die sanierte „Gorch Fock“ verlässt Wilhelmshaven. Quelle: Sina Schuldt / dpa

Dabei gilt der Grundsatz: „Es entert nur auf, wer sich fit und in der Lage fühlt. Sonst bleiben er oder sie an Deck“, betont eine Marine-Sprecherin.

„Die Ostsee kenne ich durch den Segelsport ganz gut. Ob ich aber wirklich seefest bin, wird sich zeigen“, erklärt der junge Mann. Im Wasser jedenfalls fühlt sich der Mecklenburger pudelwohl. War er doch als Flossenschwimmer sportlich aktiv. In seiner Freizeit arbeitete er zudem häufig als Sanitäter und Rettungsschwimmer am Strand von Warnemünde.

Bedenken, ob Hängematte genug Platz bietet

Das jahrelange Training dürfte ihm helfen, die Strapazen an Bord zu meistern. An Seetagen gilt 24-Stunden-Dienst. An Arbeit wird es nie fehlen, wohl aber an Platz. Einen Seerucksack darf jeder Auszubildende mitbringen. Die wenigen Utensilien werden in einem kleinen Spind verstaut.

In getrennten Schlafsälen werden die Frauen und Männer versuchen, in Hängematten etwas Ruhe zu finden. „Und die Hängematte ist von der Größe her für mich ganz schön knapp bemessen“, weiß der 1,90-Meter-Mann. Gemeinsam mit den Kameraden durfte er nämlich das Schiff schon vor einigen Wochen näher in Augenschein nehmen.

Die Lehrgangsteilnehmer sollen lernen, im Team zu arbeiten. Die ‚Gorch Fock‘ sei ein segelndes Klassenzimmer, verdeutlicht Kapitän Nils Brandt. Er betont: „Das menschliche Miteinander ermöglicht den Blick auf die Kameradin, den Kameraden aus einer anderen Perspektive, ungeschönt durch virtuelle Selbstdarstellung.“ Damit bekomme der Begriff Kameradschaft und Teamgeist für einige eine ganz andere Bedeutung.

Der Kommandant der „Gorch Fock“, Kapitän zur See Nils Brandt Quelle: Frank Molter / dpa

Seewachen arbeiten rund um die Uhr

Die Offizieranwärter werden auf die Seewachen verteilt. Diese fahren das Schiff abwechselnd rund um die Uhr. Dazu gehören Manöver, wie das An- und Ablegen, Ankern, Segelsetzen und -einholen. Zudem werden Theorie und Praxis zum Beispiel in der Knotenkunde, bei der Orientierung auf dem Wasser, der Streckenplanung, der sicheren Teilnahme am Seeverkehr und der Wetterkunde vermittelt.

Auf Törn gehen 78 Offizieranwärter Die 1958 in Hamburg gebaute „Gorch Fock“ war von 2016 bis 2021 instand gesetzt, überholt und am Ende grundsaniert worden. Dabei hatten sich die Kosten mehr als verzehnfacht. Statt der geplanten zehn Millionen Euro waren es schließlich 135 Millionen Euro. Das 89,3 Meter lange und zwölf Meter breite Schiff verfügt über 23 Segel mit insgesamt rund 1800 Quadratmetern Fläche. Die Tiefgang beträgt 5,5 Meter. Es untersteht direkt der Marineschule Mürwik (Schleswig-Holstein) und hat als Heimathafen Kiel. Die „Gorch Fock“ gehörtzu einer Klasse von ehemals sechs Schulschiffen gleichen Typs. Ihre fünf Schwestern sind deutlich älter als sie. Die „Gorch Fock I“, gebaut 1933, liegt als Museumsschiff im Stralsunder Hafen. Im Verfahren um die Sanierungdes Segelschulschiffes auf der Elsflether Werft (Niedersachsen) führt auch die Staatsanwaltschaft Oldenburg Ermittlungen gegen einen früheren Verantwortlichen der Werft. Ihm wird vorgeworfen, Aufträge entgegen interner Vorgaben an eine Firma vergeben zu haben, die seiner Lebensgefährtin gehört, obwohl günstigere Angebote vorlagen. Seit Jahren führt bereits die Staatsanwaltschaft Osnabrück Ermittlungen in dem Wirtschaftskrimi um die Sanierung des deutschen Segelschulschiffes durch. Der erste Ausbildungstörndes Führungskräftenachwuchses nach der Sanierung soll vom spanischen Malaga über das Skagerrak (Nordsee) bis Kiel führen (Schleswig-Holstein). Die Streckenplanung ist laut Marine aber unter anderem stark wetterabhängig. Voraussichtlich werden 2130 Seemeilenzurückgelegt. Insgesamt sollen 78 Offizieranwärter– darunter elf Frauen und fünf ausländische Kadetten – aufsteigen. Zur Stammbesatzung gehören etwa 80 Seeleute.

Die Entscheidung, sich für die Deutsche Marine mindestens 13 Jahre zu verpflichten, hat Reck gründlich überdacht. Das Informatik-Studium an der Universität der Bundeswehr in München reizt ihn. In vier Jahren will er dort seinen Master machen. Die erste Option nach dem Abitur war die Offizierslaufbahn indes nicht.

Eigentlich sah er, nachdem er ein Freiwilliges Soziales Jahr beim Deutschen Roten Kreuz absolviert hatte, eine berufliche Perspektive als Lehrer. „Mathematik und Chemie bzw. Sport waren meine Favoriten“, erklärt er. Doch das Lehramtsstudium gab er nach wenigen Semestern auf. Während ihm Chemie leichtfiel, empfand er die Anforderungen im Bereich Mathematik als zu wenig praxisnah.

Einsätze auch in Krisengebieten

Dass auch das IT-Studium und die spätere Arbeit an Bord moderner Kriegsschiffe alles andere als Spaziergänge werden, ist ihm völlig klar. Doch er will sich durchbeißen. „Wenn ich mir jetzt etwas vornehme, ziehe ich es durch.“

So wie in Sachen körperlicher Fitness. Bevor er das erste Studium begann, nahm er kräftig ab, bringt jetzt etwa 90 Kilo auf die Waage. Selbst in der Flecktarn-Uniform wirkt er durchtrainiert.

Arbeit auch in Krisengebieten, die Gefahr bei Einsätzen verletzt zu werden . . . Risiken, die Reck, der noch Single ist, bewusst sind. Die auch ein sehr auskömmlicher Sold nicht überdecken kann, wie seine Mutter Una erklärt. Ihr gehen viele Gedanken durch den Kopf, wenn sie an die bevorstehende Seereise und die weitere Zukunft ihres Sohnes denkt. „Darunter sind so manche Ängste“, wie sie gesteht.

Bei seinem Vater Gerd überwiege die Freude, dass auch er nun zur See fahren werde, sagt der Filius. Was Wunder. Ist der Papa doch in der DDR bereits mit 16 auf den Weltmeeren unterwegs gewesen.

Einen außergewöhnlichen Segeltörn hat sich Eike Reck schon als Kind erträumt. Und obwohl er bereits viel reiste – unter anderem den 3082 Meter hohen Machu Picchu in Peru erklommen hat, ist er sich sicher: „Die etwa vierwöchige Gorch-Fock-Reise wird das größte Abenteuer meines Lebens!“

Von Volker Penne/RND