Quickborn

Der 44 Jahre alte Betreiber des Reiterhofes wurde am 29. Juni tot auf seiner Anlage entdeckt. Sein Körper wies nach Polizeiangaben Schusswunden auf. Die Behörden suchten danach auch mit Fotos des Opfers nach einem möglichen Täter.

Am Donnerstagvormittag hat die Itzehoer Kriminalpolizei in Hamburg einen 41-jährigen Mann festgenommen. Er stehe in dringendem Tatverdacht. Der 41-Jährige stammt nach Polizeiangaben aus dem näheren, persönlichen Umfeld des 44-jährigen Opfers. Am Donnerstag soll der Tatverdächtigen einem Haftrichter am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt werden.

Weitere Angaben macht die Polizei zunächst nicht.

