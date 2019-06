Kiel

Wo schmeckt das Eis in Schleswig-Holstein besonders gut? Wo zergeht der kühle Snack genussvoll auf der Seite, wo bekommt man eine ordentliche Portion für sein Geld? Zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni suchen wir die beste Eisdiele 2019 in Schleswig-Holstein. Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung!

Zehn Eisdielen in der Endabstimmung

So funktioniert unsere Auswahl: Vom 30. Mai bis zum 6. Juni 2019 konnten Sie uns auf KN-online mitteilen, wo Ihnen das Eis in Schleswig-Holstein an besten schmeckt. Unsere Online-Umfrage hatte regen Zulauf: 2017 Einsendungen haben uns im Teilnahmezeitraum erreicht - 149 Eisdielen wurden insgesamt genannt.

Die zehn am beliebtesten Eisdielen kommen nun in die Endabstimmung. Wir haben Sie von A-Z sortiert, um eine Beeinflussung auszuschließen:

Sie haben die Wahl Ediths Eisstübchen, Nortorf Eiscafé Bertow, Schönkirchen Eiscafé Cini, Plön Eiscafé Cini, Trappenkamp Eisparadies, Kiel Eisstübchen am Kanal, Rendsburg Eiswerk, Kiel La Dolce Vita, Kiel LisEis, Kiel Neitsch, Kiel

So gewinnen Sie 50 Euro

Wer wird Schleswig-Holsteins beste Eisdiele 2019? Noch bis zum 16. Juni 2019 können Sie an unserer finalen Abstimmung teilnehmen. Zum kalendarischen Sommeranfang am 21. Juni veröffentlichen wir das Endergebnis auf KN-online.

Stimmen Sie hier ab: Welche Eisdiele ist die beste in Schleswig-Holstein?

Unter allen, die an unserer großen Online-Umfrage teilnehmen, verlosen wir 50 Euro. Mit diesem Gewinn können Sie Ihre Familie, Freunde oder eine ganze Fußballmannschaft auf eine leckere Runde Eis einladen.

Dies sind die weiteren Favoriten unserer Leser

Bei unserer Umfrage wurden natürlich noch zahlreiche weitere Eisdielen genannt, bei denen es nicht für die Top-10 gereicht hat. Zahlreiche - aber leider nicht genug - Stimmen auf sich vereinen konnten unter anderem: Baldassar (Hohenlockstedt), Burg Eis (Fehmarn), Die Eisdiele (Kiel), Dolomiti (Neustadt), Eis Café Petersen (Kiel), Eis Ferdinand (Kiel), Eis Meyer (Kiel), Eis Veneto (Kiel), Pinocchio (Friedrichstadt), Eiscafé Venezia (Heikendorf), Eislotte (Bad Segeberg), Eis-Müller (Eckernförde), Elsdorfer Eis (Elsdorf-Westermühlen), Giovanni L (Kiel), Kaphörnchen (Schleswig), Pinos (Kiel), Venezia (Bad Schwartau) und Zantopps (Kiel).

An unserer finalen Abstimmung bis zum 16. Juni 2019 auf KN-online nehmen diese Eisdielen nicht teil. Für sie ist in der Vorrunde bereits Schluss.

Von KN-online