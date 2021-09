Kiel

 Tornados sind Wirbelstürme. Sie entstehen bei großen Temperaturunterschieden und treten in Mitteleuropa häufig zusammen mit Gewittern auf. Dabei reicht aus der Gewitterwolke ein rüsselartiger Wolkenschlauch bis in Bodennähe. In Schleswig-Holstein und Hamburg haben Windhosen in der Vergangenheit immer wieder Schäden verursacht. Ein Rückblick.

Tornado in Kiel: Häuser abgedeckt, Ruderer ins Wasser geschleudert

Kiel, 29. September 2021: Kurz vor 18 Uhr baut sich im Stadtteil Meimersdorf ein Tornado auf, der über Kiel-Gaarden weiter an die Kiellinie zieht. Dort trifft er gegen 18 Uhr an Land. Vier Ruderer wurden nach Angaben der Feuerwehr schwer verletzt. Drei hätten zudem mittelschwere Verletzungen erlitten, mehrere Menschen seien leicht verletzt worden.

Beim Versuch, zwei Ruderboote aus dem Wasser zu retten, sind die Ruderer auf einem Steg überrascht worden. „Sie sind vollständig durcheinander gewirbelt worden und dabei sind auch Leute ins Wasser gefallen“, teilte die Feuerwehr mit.

Einige hätten umherfliegende Gegenstände an den Kopf bekommen. 60 Helfer waren vor Ort, der Einsatz dauerte etwa zwei Stunden. Der Tornado kam überraschend

Die Windhose traf Kiel unvorbereitet: „So etwas ist absolut nicht vorherzusagen“, sagte der Kieler Diplom-Meteorologe Sebastian Wache von Wetterwelt in Kiel.

2010: Windhosen verwüsten Campingplatz auf Helgoland

Helgoland, 12. Juli 2010: Windhosen verwüsten auf der Helgoländer Düne einen Campingplatz. Auf der Düne vor Helgoland werden elf Menschen verletzt, sie erleiden überwiegend Knochenbrüche, vor allem durch Strandkörbe.

Ein Tornado zog am 12. Juli 2010 über die Helgoländer Düne. Quelle: Kay Martens/dpa

Lutz Hardersen, Wirt des Dünenrestaurants, berichtete damals von Strandkörben, die 100 Meter weit durch die Luft gewirbelt und völlig zerstört wurden: „Es sieht aus wie nach einem Bombenangriff“.

2007: Tornado in Bad Bramstedt endet glimpflich

Bad Bramstedt, 11. November 2007: Noch glimpflich übersteht Bad Bramstedt einen Tornado, der nach heftigem Hagel auf rund 1300 Metern Länge über den Nordrand des Ortes zieht. Niemand wird verletzt, auch die Schäden halten sich in Grenzen.

2006: Windhose trifft auf Reiterhof in Norderstedt – zehn Kinder in Sicherheit gebracht

Norderstedt, 23. Juni 2006: Besonders heftig wütet die Windhose auf einem Reiterhof – Eternit-Platten fliegen wie Geschosse durch die Luft, zehn Kinder werden noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Eine Joggerin wird leicht verletzt. Zahlreiche Bäume stürzen um, die Dächer einiger Häusern werden abgedeckt, aber niemand wird verletzt.

2006: Zwei Tote nach Tornado in Hamburg

Eine Windhose zieht am 07.06.2016 über Hamburg. Die Feuerwehr hat daraufhin den Ausnahmezustand erklärt. Quelle: Monika Zucker/dpa

Hamburg, 27. März 2006: Zwei Tote, 300000 Hamburger ohne Strom, Chaos im Nahverkehr und Schäden in Millionenhöhe: Das ist die verheerende Bilanz eines Unwetters mit einem Tornado, der am Abend um 19 Uhr über den Stadtteil Harburg mit 150 Stundenkilometern fegt.

Zwei Bauarbeiter im Alter von 43 und 45 Jahren sterben in ihren Führerhäuschen, als ihre Kräne auf einer Baustelle „wie in Zeitlupe“ umkippen.

2005: Tornado überrascht Camper in Basedow

Basedow, 15. Juli 2005: Die Menschen auf dem Campingplatz „Lanzer See“ in Basedow (Kreis Herzogtum Lauenburg) werden gegen 14 Uhr überrascht: Ein Sturm mit Hagel und Regen fegt über den Platz am Ufer des Elbe-Lübeck-Kanals hinweg. Der Tornado fällt Bäume, deckt Dächer ab und zerfetzt Vorzelte. Äste stürzen in Stromleitungen und fangen Feuer. Umgekippte Bäume zerdrücken Autos. Menschen werden nicht verletzt. „Der Spuk dauerte keine 30 Sekunden“, berichtet Platzwart Jürgen Heine damals.

1973: Tornado wütet durch Kiel – ein Junge stirbt, hoher Sachschaden

Kiel, 5. Mai 1973: An einem Sonnabend tobt gegen 17 Uhr ein Tornado durch die Innenstadt von Kiel. Ein 14-jähriger Junge stirbt unter einer Dachkonstruktion, mehr als 100 Menschen werden verletzt. Der entstandene Gebäudeschaden wird mit rund 20 Millionen DM angegeben. Betroffen sind auch der Kieler Hauptbahnhof und das Werftgelände von HDW.

Tornado in Kiel: Mehr als 100 Autos wurden 1973 allein auf dem Parkplatz am Sophienblatt zerstört. Quelle: Jan Köhler-Kaeß

Das Oberteil eines 60-Tonnen-Krans bei HDW bricht, wird in einen Schiffsneubau geschleudert. Die Böen falten Schiebedächer dreier U-Boot-Docks zusammen, so dass am nächsten Tag erfreute Fotografen einen geheimen U-Boot-Bau knipsen. Hunderte Autos sind zerstört, das Dach des Finanzamtes-Süd ist abgedeckt, seine Straßenfenster fast alle eingedrückt. Glaser arbeiten unter Hochdruck, zum Teil bei Kerzenlicht. Am stärksten sind Rodenbek und Annenhof verwüstet, aber auch Russee und Hassee, HDW, Teile von Gaarden, das Arsenal, Ellerbek und Wellingdorf.

Das Gewitter entlädt sich über Pries und Friedrichsort mit voller Stärke: In Prieser Strand steht das Wasser zeitweise einen halben Meter hoch. So plötzlich, wie das Inferno begonnen hat, endet es. Die mit feinen Staubteilen durchsetzte Luft wird innerhalb von zehn Minuten wieder hell - der Tornado ist weitergezogen.

Schon bevor das Unwetter Kiel erreicht, zerstört es mehrere Bauernhöfe und knickt Hochspannungsmasten im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Windhose 1971 in Kiel: Kind wurde durch einem Windsog durch ein Fenster gerissen

Kiel, 19. Oktober 1971: Eine verheerende Windhose war Gesprächsthema Nr. 1 in Kiel. Die KN schrieben damals: „Wie ein Messer schnitt gestern Nachmittag eine schwere Gewitterböe durch den Norden Kiels, Brandspuren, abgedeckte Häuser, entwurzelte Bäume und umgestürzte Autos hinter sich lassend. Wie durch ein Wunder gab es keine Schwerverletzten - selbst ein sechsjähriges Kind, das in Projensdorf bei einem Windsog durch ein Fenster im 3. Stock gerissen wurde und aufs Pflaster stürzte, kam mit verhältnismäßig leichten Verletzungen davon.

Eine verheerende Windhose zog am 19. Oktober 1971 durch Kiel. Das Dach der Hebbelschule flog bis zur Forstbaumschule. Quelle: Unbekannt

Augenzeugen aus Mönkeberg berichteten: „Es sieht aus wie nach einem Bombenangriff.“ Schlimme Verwüstungen auch im Holsteinstadion und in der Forstbaumschule - dort fanden sich neben entwurzelten Bäumen auch Teile des Daches der Hebbelschule wieder.