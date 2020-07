Tornesch

Großer Polizeieinsatz in Tornesch: Ein Mann (29) hat am Morgen gegen 8 Uhr die Wohnung der Vierjährigen und deren Mutter (32) aufgesucht. Dabei nahm er unvermittelt das Kind an sich und entfernte sich zu Fuß in Richtung eines Supermarkts im Ohlenhoff. In dem Lebensmittelmarkt verschanzte er sich dann mit dem Mädchen.

Mann verschanzte sich im Supermarkt

Die Mutter, die das alleinige Sorgerecht hat, folgte dem Mann und alarmierte die Polizei. Da der 29-Jährige das Kind nicht herausgeben wollte, wurde das Gebäude schließlich geräumt.

Um 9.09 Uhr konnte der Mann überwältigt werden. Unter erheblichen Widerstand wurde er vorläufig festgenommen. Zuvor hatte er die Beamten bereits verbal bedroht. Der 29-Jährige befindet sich nun in einer psychiatrischen Einrichtung.

Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Tatverdachts der Bedrohung, des Widerstands, der Entziehung Minderjähriger und der Freiheitsberaubung.

Polizeieinsatz in Tornesch : Mädchen blieb unverletzt

Das Mädchen blieb bei dem Einsatz unverletzt. Es wurde nach einer medizinischen Begutachtung durch den Rettungsdienst der Mutter übergeben.

