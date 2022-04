Kiel

Torsten Albig ist zurück in Kiel. Jahrelang hatte sich Schleswig-Holsteins früherer Ministerpräsident mit Pressegesprächen zurückgehalten. Dass der heute 58-Jährige dem Interview diesmal zustimmte, hat einen triftigen Grund: Er will seinem ehemaligen Staatskanzleichef und SPD-Parteifreund Thomas Losse-Müller im Wahlkampf den Rücken stärken.

Herr Ministerpräsident oder Herr Albig: Welche Anrede erscheint Ihnen passend?

Torsten Albig: Nur eine, „Herr Albig“. Auf vielen Briefen, die ich bekomme, steht noch immer mein alter Titel, aber tatsächlich bist du auf Zeit gewählt und solltest das auch sehr ernst nehmen – auch wenn es einem schwerfallen mag.

Sprechen Sie aus Erfahrung?

Ja, natürlich. Ich war nach der Wahl 2017 bis in den Herbst plötzlich im Tal der Tränen, mein ganzes Leben schien in Moll. Zum Glück war da meine Frau, die sagte, jetzt ist aber mal gut. Wir sind nun alle genug traurig gewesen, jetzt fangen wir mal gemeinsam einfach etwas Neues an. Aber die demokratische Normalität eines Wechsels ist in uns allen nicht so stark verankert. Das merkte man auch auf der Straße. Da haben dir die Leute fast so ein Gefühl vermittelt, als hättest du eine schlimme Krankheit. Dabei war es doch nur eine demokratische Normalität.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie hatten im Mai 2017 offenkundig keinen Amtsbonus. Hätten Sie diskreter mit Ihrem Privatleben umgehen müssen?

Man hätte vieles besser machen können. Vor allem hätten wir 2017 aber einen besseren, aggressiveren Wahlkampf machen müssen. Wir haben zu wenig offensiv die vielen Erfolge unserer Regierung dargestellt. Wir wirkten eher wie eine Oppositionspartei, die zum ersten Mal an die Regierung kommen wollte. Zum strukturellen Problem kamen dann wie immer auch handwerkliche Fehler. Auch überflüssige Interviews und einiges andere.

(Albig hatte 2017 unter anderem der Zeitschrift „Bunte“ ein vielbeachtetes Interview gegeben und über die Beziehung zu seiner ersten Frau gesprochen, von der er seit Januar 2016 getrennt lebte. „Wir hatten nur noch ganz wenige Momente, in denen wir uns auf Augenhöhe ausgetauscht haben“, hatte er dort gesagt. „Ich war beruflich ständig unterwegs, meine Frau war in der Rolle als Mutter und Managerin unseres Haushaltes gefangen.“)

Sie meinen Interviews in der Regenbogenpresse?

Ja, auch in der Regenbogenpresse. Aber es war auch ein Wahlkampf in einer schweren Zeit, die Euphorie um Martin Schulz war gerade komplett verpufft. Wir kamen im Frühjahr 2017 in einen allgemeinen bundesweiten Abwärtssog der SPD hinein, der uns mitriss, und ich war in Kiel nicht mehr in der Lage, ausreichend gegenzusteuern. Du bist irgendwann in einem Tunnel drin, aus dem du nur noch schwer entkommst.

Sie wurden ein paar Jahre von der Kieler Agentur Boy beraten, die Ihrer heutigen Frau gehört. Warum hat die SPD die Agentur gewechselt?

Boy hat uns im ersten Wahlkampf 2012 am Ende sehr gut beraten. Die Agentur ist für die anderen beiden Wahlkämpfe dann aber weder gefragt worden noch hat sie sich darum beworben.

Warum sind Sie nach Kiel zurückgekehrt?

Das hat im Wesentlichen private Gründe. Ich war fast vier sehr erfüllte Jahre in Brüssel, die ganze Familie mit den drei Söhnen meiner Frau drei ganze Schuljahre. Unser Ältester hat dort letzten Sommer sein Abitur gemacht und wollte zum Bundesfreiwilligendienst gerne ans UKSH in Kiel. Auch die Corona-Erfahrung ist noch intensiver, wenn du im Ausland bist. Mein Vater ist weit in den 80ern, der Vater meiner Frau ebenso. Meine Mutter ist in der Covid-Zeit gestorben, was für uns eine sehr belastende Erfahrung war – wenn du in Belgien bist und nicht in Bielefeld ins Krankenhaus zu Besuch kommen darfst. Das hat uns ins Mark getroffen. Ohne Covid wären wir möglicherweise länger in Belgien geblieben.

Haben Sie Kontakt zu Ihren eigenen Kindern?

Oh ja. Wir leben eine sehr intensive Patchwork-Großfamilie, das macht mich sehr glücklich. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meiner Ex-Frau. Meine Tochter ist eine leitende Mitarbeiterin im Unternehmen meiner Frau, mein Sohn bereitet sich gerade auf die Steuerberaterprüfung in Hamburg vor. Alle fünf Kinder und wir sind zu einer tollen, liebevollen, streitbaren Großfamilie zusammengewachsen, mit Wurzeln in Belgien, Schleswig-Holstein, Berlin und Bielefeld.

Was machen Sie beruflich?

Ich bin zum einen seit Oktober der Geschäftsführer des Bundesverbands deutscher Postdienstleister in Berlin und Bonn. Wir haben dafür in Berlin eine kleine Zweitwohnung angemietet. Ich fahre also am Montagmorgen mit dem Zug nach Berlin, bin dort eine halbe Woche in Friedrichshain und im Büro am Potsdamer Platz, und am Donnerstagnachmittag und Freitag bin ich in Kiel. Daneben berate ich von dort aus freiberuflich Unternehmen bei der Frage, wie man erfolgreich Projekte voranbringt.

Sie haben Ihre Wohnung an der Holtenauer Straße stets behalten?

Ja, wir haben hier letztes Jahr mithilfe eines tollen Kieler Architekten noch ein bisschen renoviert und fühlen uns wieder sehr wohl. Es war auch ein Nach-Hause-Kommen. Ich lebe seit 2001 in dieser tollen Stadt, war hier Dezernent und Oberbürgermeister, hatte hier viele gute, erfolgreiche Jahre. Und freue mich, wie vieles nun wächst, was ich vor Jahren mit säen durfte.

Begegnen Ihnen die Menschen anders als 2017?

Sehr wertschätzend, voller Respekt und sehr freundlich. Das ist eine schöne Erfahrung.

Die Umfragewerte für Ihren Nachfolger sind grandios. Was hat Daniel Günther, was Ihnen 2017 offenkundig fehlte?

Ich habe mit Herrn Günther ein sehr gutes, sehr faires Verhältnis. Wir haben uns all die Jahre immer wieder ausgetauscht. Er hat eine sehr angenehme, freundliche Art des etwas Unpolitischen. Und das mögen die Menschen offensichtlich. Nach dem Motto: Wir wissen eigentlich nicht genau, was der Günther so treibt, und wir haben auch schon vergessen, was er uns alles versprochen hat, aber das ist auch nicht so wichtig. Hauptsache, er ist nett. Als Sozialdemokrat würde ich mir wohl ständig vorhalten, dass da doch noch so viel fehlt von dem, was 2017 versprochen wurde – wenn man ganz ehrlich ist, eigentlich fast alles. Aber Konservative optimieren politisch eher ihren Machterhalt, während Sozialdemokraten sich viel stärker an der Umsetzung auch des letzten Kommas ihrer Inhalte messen lassen wollen – manchmal übertreiben wir da vielleicht etwas (lacht).

Ist Thomas Losse-Müller der richtige Kandidat?

Ja. Er ist ein sehr kluger Denker, der an dem Stillstand leidet, den wir heute wahrnehmen. Er kommt aus einem grünen Modernitätsverständnis, gleichzeitig hat er als Chef meiner Staatskanzlei aber schon früh erfahren, dass dies nur die eine tragende Säule ist, wenn du Politik für das ganze Land machen willst. Die andere heißt „sozialer Zusammenhalt“. Er steht für beide Säulen. Aber wir alle wissen, dass ein solcher Ansatz den Menschen mehr abverlangt als der konservative. Menschen mögen verständlicherweise – in all unserer globalen Verunsicherung –, wenn man ihnen sagt, „alles gut – es gibt kein Problem“. Aber nichts könnte falscher sein. Politik, die sich selber genug ist, beschädigt auf Dauer den Erfolg unseres Landes und seiner Menschen. Wir brauchen wieder mehr Mut, Tatkraft und Herz. Und manchmal auch einen ganz langen Atem.

Interview: Christian Hiersemenzel