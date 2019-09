Kiel

Hadeler begründete als Leiter der „Abteilung für Korruptionskriminalität und Verfahren von besonderer politischer Bedeutung“ öffentlich die Razzia gegen den Polizei-Gewerkschafter Thomas Nommensen.

Holleck wurde 2018 neuer Chef der Polizeiabteilung im Innenministerium, als Nachfolger des abgelösten Jörg Muhlack. Nun kündigt niemand aus dienstlichen Gründen eine Freundschaft. Die Nähe von Holleck und Hadeler aber wird angesichts der umstrittenen Durchsuchung in den Sicherheitsbehörden heiß diskutiert.

Holleck und Hadeler schrieben nicht nur zusammen ein Buch

Holleck (Jahrgang 1972) und Hadeler (1973) haben in den 90ern in Kiel Jura studiert, bevor sie in der Kieler Staatsanwaltschaft Kollegen wurden. Holleck war seit 2007 Dezernent für Korruptionsstraftaten, Hadeler saß zwischen 2007 und 2009 in derselben Abteilung, bestätigt die Behörde.

Beide leben in nachbarschaftlicher Nähe in einer Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, sind dem Vernehmen nach auch privat gut befreundet. Und haben sogar ein gemeinsames Buch verfasst: „Materielles Strafrecht im Assessorenexamen“ soll Referendare auf die Prüfung vorbereiten.

Polizeichefs bestellten Nommensen ein

Nur Dialog oder doch eine Drohung?