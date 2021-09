In einer Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg (Kreis Stormarn) entdeckt die Polizei eine tote Frau. Zuvor hatte ein aus Afghanistan stammender Mann ausgesagt, seine Ehefrau liege tot in der gemeinsamen Wohnung in dem Ort. Er wollte Deutschland offenbar über einen Grenzübergang in Bayern verlassen.