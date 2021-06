Kiel

Die Buchungslage in Schleswig-Holstein steht in einem krassen Gegensatz. Während die ersten vier Monate wegen des Corona-Lockdowns für Ferienvermieter, Hotels, Campingplätze & Co düster ausfallen, zieht das Interesse für den Sommerurlaub stark an.

Die Übernachtungszahlen für das erste Jahresdrittel zeigen das Loch deutlich, aus dem die Betriebe kommen. Das Statistikamt Nord registrierte von Januar bis April insgesamt knapp 1,7 Millionen Übernachtungen in Schleswig-Holstein.

Tourismus-Einbruch in Schleswig-Holstein zu Jahresbeginn

Was nach einer großen Zahl klingt, relativiert sich im Vergleich: 2020, im ersten Jahr der Pandemie, waren es noch etwa 3,7 Millionen. Und im Rekordjahr 2019 habe "es in den traditionell touristisch nicht so ausgeprägten Monaten Januar bis April immerhin" fast sieben Millionen Übernachtungen gegeben. Also etwa "viermal so viel wie in diesem Jahr", teilt die Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH) mit.

„Die Zahlen machen deutlich, welches Geschäftsvolumen dem Tourismus in diesem Jahr schon jetzt fehlt“, sagt TASH-Geschäftsführerin Bettina Bunge. „Auch wenn der Sommer eine gute bis sehr gute Buchungslage zeigt und unsere Tourismusorte teils schon ausgebucht sind, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass das bis jetzt verlorene Geschäft kaum aufzuholen sein wird“, so die Tourismusexpertin.

Modellprojekte Schlei und Eckernförde als Vorlage für Tourismus-Öffnung

Tourismusminister Bernd Buchholz (FDP) schöpft Hoffnung daraus, dass bereits der April eine Erholung gezeigt hatte. Denn während es 2020 in dem Monat nur 149.000 Übernachtungen gab, waren es im laufenden Jahr bereits mehr als eine halbe Million.

„Der April 2021 zeigt gegenüber dem Vergleichsmonat eine deutliche Steigerung gegenüber den Zahlen aus dem letzten Jahr. Dies war nur möglich aufgrund der Einrichtung von Modellprojekten", so Buchholz. Besonders die ersten Projekte Schlei-Region und Eckernförde haben ihm zufolge die Vorlage für die Öffnung des Tourismus gegeben.

"Es ist ganz klar für die Branche ein weiteres schwieriges Jahr, aber wir sind auf einem guten Weg. Und dass die Gäste wieder zu uns kommen, ist doch eine schöne Motivation für alle“, sagt Buchholz. Tatsächlich ist die Nachfrage laut TASH groß.

Tourismus-Agentur empfiehlt Urlaub im Binnenland in Schleswig-Holstein

"Die Buchungslage für den Sommer ist in Schleswig-Holstein gut bis sehr gut, die Nachfrage ist in den meisten Regionen und Orten Schleswig-Holsteins seit dem Restart immens. In den bekannten Hotspots an den Küsten sind kaum noch freie Kapazitäten verfügbar", so Pressereferent Philipp Queiser.

Um noch an ein Urlaubsquartier zu kommen, müssten Interessenten auch abseits der bekannten Angebote schauen und möglicherweise eine Pension statt eines Hotels oder Campingplatzes ansteuern. "Unser Tipp: Flexibel sein hinsichtlich des Beherbergungsbetriebes, des Urlaubsortes oder auch - wenn möglich - beim Urlaubszeitraum."

Zwischen den Küsten sei noch einiges frei. "Im Binnenland zum Beispiel in der Region Eider-Treene-Sorge, in der Holsteinischen Schweiz oder im Herzogtum Lauenburg. An den Küsten beispielsweise an der Ostseeküste südlich von Flensburg oder an der Nordsee in der Region Eiderstedt in Nordfriesland, im Kreis Segeberg und in Stormarn. Oder in den malerischen Städtchen des Landes."

Stadt Kiel lockt immer mehr Urlauber

Selbst bisherige Kurzreiseziele Schleswig-Holsteins mausern sich gerade zu Orten für längere Aufenthalte. Neben dem bei Hamburgern beliebten Herzogtum Lauenburg betreffe das Städte, etwa Friedrichstadt. Aber auch Neumünster melde eine weiter steigende Auslastung. "Kapazitäten sind weiterhin vorhanden", so Queiser.

Zu den Gewinnern zählt auch die Stadt Kiel, die vor der Pandemie vor allem von Geschäftsreisenden und Tagestouristen angesteuert wurde. Das hat sich laut Kiel-Marketing-Geschäftsführer Uwe Wanger jedoch deutlich gewandelt.

Zurückzuführen sei das hauptsächlich auf die Kampagne "Mehr Stadt am Meer", finanziert durch die Corona-Hilfe der Landeshauptstadt. "Wir investieren einen kleinen sechsstelligen Betrag vor allem online. So pflegen wir nicht nur das Image, sondern generieren gleich Buchungen."

Hauptquellmärkte sind ihm zufolge Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Die Gäste schätzten etwa, dass sich in Kiel die Vorteile einer Großstadt mit denen der direkten Wasserlage verbinden ließen. Dazu zählten zum Beispiel sieben Kilometer Strand, Fährverbindungen und Wassersportmöglichkeiten.

Zahl der Übernachtungen in Kiel hat sich verdoppelt

Das schlage sich bereits in den Buchungszahlen über die an Kiel-Marketing angeschlossenen Betriebe nieder. Im ersten Monat nach Kampagnenstart am 6. Mai gab es demnach 4665 Übernachtungen auf 229 Gästebuchungen. Vor Corona waren es im gleichen Zeitraum 2019 insgesamt 1929 Übernachtungen auf 244 Gästebuchungen.

Bei fast gleichbleibender Anzahl an Buchungen habe sich die Übernachtungsdauer also mehr als verdoppelt, analysiert Kiel-Marketing-Sprecherin Eva Zeiske. Diesen Trend stellt sie auch bei der Übernachtungsdauer fest.

Im ersten Jahresdrittel 2019 blieben die Gäste noch durchschnittlich 2,2 Tage - 2021 waren es schon 4,4. Kiel als Ziel für Freizeit-, Familien- und Urlaubsreisen zu bewerben, zahle sich aus.