Die Camping-Saison in Schleswig-Holstein geht voraussichtlich mit einem Rekord zu Ende. So viele Übernachtungen auf den Plätzen zwischen Nord- und Ostsee wie in diesem Jahr hat es bislang nie gegeben. Zudem hält der Boom an: Die Betreiber verzeichnen bereits jetzt Reservierungen für das kommende Jahr – das ist ein ganz neues Phänomen in der Branche.

Ob klassisch im Zelt oder im Wohnmobil und Wohnwagen, der Trend zum individuellen Reisen war bereits vor Ausbruch des Coronavirus erkennbar. Mit der Pandemie ist die Nachfrage jedoch explodiert. Das zeigen aktuelle Zahlen der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TASH).

Campingplätze in Schleswig-Holstein extrem gefragt

„Die Campingplätze in Schleswig-Holstein sind extrem gefragt und werden gut gebucht – auch zwischen den Küsten“, sagt Philipp Queiser von der TASH. Im ersten Pandemie-Jahr gingen die Zahlen ihm zufolge bereits durch die Decke, obwohl die Campingplätze wegen Corona-Vorgaben erst spät in die Saison starten konnten.

„Im Jahr 2020 erzielte das Camping-Geschäft ein sensationelles Plus von fast neun Prozent gegenüber dem Vorjahr – trotz der Schließzeiten und teilweise begrenzter Stellplätze. Damit waren Campingplätze neben Ferienwohnungen und Ferienhäusern die Gewinner im Ausnahmejahr 2020.“

Der Aufwärtstrend steigert sich 2021 offenbar noch. Im ersten Halbjahr wurden auf den 267 geöffneten Campingplätzen so viele Übernachtungen gezählt wie nie zuvor. Insgesamt waren es knapp 1,5 Millionen. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2020 waren es nicht ganz 1,2 Millionen. 2019 wurden in den ersten sechs Monaten etwa 1,4 Millionen Übernachtungen gezählt.

Um die Tendenz zu erkennen, kann die Tourismus-Agentur nur die Halbjahres-Daten vergleichen, weil die aktuelle Saison noch nicht beendet ist. Damit liegen noch keine vollständigen Zahlen für 2021 vor.

Camper buchen schon für Saison 2022 in Schleswig-Holstein

Ein Blick auf die Campingplätze in Schleswig-Holstein zeigt aber, dass auch der Rest der Saison rekordverdächtig ist. Denn trotz deutlich kühleren Wetters sind noch immer zahlreiche Stellplätze von Urlaubern und Ausflüglern gebucht. Das überrascht drei Wochen vor Saisonende auch langjährige Betreiber.

Michael Kreuzer vom Campingplatz Grönwohld zeigt sich mit der Saison zufrieden. Quelle: Frank Peter

„Es sind noch erstaunlich viele Leute da“, sagt Michael Kreuzer mit Blick über seinen Campingplatz Grönwohld direkt an der Ostsee in Schwedeneck. Joachim Morgenthaler vom Campingplatz Kiel-Falckenstein bestätigt: „Wir haben noch immer Nachfrage, und zwar mehr als im Vorjahr.“

Bei Bärbel Rohde geht das sogar bis an die Kapazitätsgrenzen ihres verhältnismäßig kleinen, aber beliebten Campingplatzes Möltenort in Heikendorf. „Wir sind immer noch jedes Wochenende ausgebucht.“ Ihr Blick richtet sich sogar schon auf die kommende Saison.

„Die ersten Reservierungen sind da, wir sind bereits sehr gut belegt.“ Auf der gegenüberliegenden Seite der Kieler Förde ist es ähnlich. „Wir haben jetzt schon Anfragen für das Folgejahr, das gab es vorher nicht. Die Gäste haben Sorge, dann keinen Platz mehr zu bekommen“, so Joachim Morgenthaler. „Eine ganz neue Entwicklung“, sagt auch Michael Kreuzer.