Neben der „Halunder Jet“ ab Hamburg pendelt jetzt auch die Schnellfähre „San Gwann“ von den Kapverdischen Inseln zwischen Helgoland und Cuxhaven. Mit beiden Schiffen zusammen können somit täglich maximal 658 Touristen zu Deutschlands einziger Hochseeinsel gebracht werden.

Wegen Corona: Passagierkapazitäten halbiert

Wegen der Corona-Auflagen waren die Passagierkapazitäten auf der „Halunder Jet“ halbiert worden. Der Katamaran ist unter normalen Bedingungen für 680 Urlauber ausgelegt. Die „San Gwann“ erreicht bis zu 39 Knoten und soll Helgoland zunächst bis zum Ende der Sommersaison am 30. September ansteuern.

Helgoland : 400.000 Tagestouristen im Jahr

Durch das Angebot besteht die Chance, dass der Sommertourismus auf Helgoland trotz der Beschränkungen nicht ganz so stark wie befürchtet einbricht. Pro Jahr besuchen etwa 400.000 Tagestouristen die Insel. Allein der „Halunder Jet“ der Flensburger Reederei beförderte im vergangenen Jahr 192.000 Passagiere.

Die „San Gwann“ unternimmt zudem immer dienstags eine Fährfahrt von Cuxhaven nach Hamburg, die besonders Urlauber aus der Region Cuxhaven in die Elbmetropole bringen soll. Die Schnellfähre wurde 2001 in Norwegen gebaut und war bereits in Malta, der Adria, der Karibik und bei den Kapverdischen Inseln im Einsatz.

