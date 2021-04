Trotz Corona-Pandemie Urlaub in Schleswig-Holstein machen - das wollen zwölf Bewerber ermöglichen. So viele Anträge hat Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) von Städten, Gemeinden und Kreisen erhalten, die Tourismus-Modellregion werden wollen. Chancen hat jedoch nur eine Handvoll, so Buchholz.