Hotels in SH vor dem Erwachen

Strande/Kiel

Die Hygiene ist zwar ein Baustein, um sich gegen das Coronavirus zu wappnen – aber das Hotel- und Gaststättengewerbe betont seit Beginn der Krise, dass Sauberkeit und Umsicht ohnehin zu den Kernkompetenzen der Branche zählten. Das Acqua Hotel in Strande macht wieder auf, und die Beckemeyers machen sich über die Sicherheit am wenigsten Sorgen: "Was die Hygiene angeht, waren die Auflagen schon immer streng", sagt Chefin Stefanie.

Vorgaben vom Land fehlten lange. Mit dem Leitfaden des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga und einem Exemplar aus der Schweiz habe man sich vorbereitet, so Chef Heiner. Seit Tagen besprechen sich die Mitarbeiter. "Andere Abläufe müssen eingeübt werden", sagt Stefanie.

Check-In mit Scheibe und Reinigung auf Verlangen

Es stehen bereits einige neue Regeln fest: Check-In mit Scheibe, während Gäste eingebucht sind, wird das Zimmer nur noch auf Verlangen gereinigt – dafür wird vor jeder Neubelegung komplett desinfiziert. Im Zimmer trägt Janina Eichler daher Mundschutz und Handschuhe, als sie die Juniorsuite mit Hafenblick vorbereitet.

Und die Gäste wollen kommen: "Ab Montag haben wir eine sehr gute Buchungslage", sagt Heiner Beckemeyer, 50 Prozent. Zum Feiertag und Wochenende sei das Hotel ausgebucht. Noch besser sieht es für die Sommermonate aus: " Es gibt immer mehr Buchungen auch für zehn Tage. Leute, die ihren ganzen Urlaub hier verbringen." Das laufe eigentlich gegen den Trend der letzten Jahre, als spontane lange Wochenenden immer beliebter wurden.

Tagungen und Veranstaltungen in Kiel fehlen

Das Hotel Birke in Kiel war nie geschlossen, sondern für Geschäftsreisende weiterhin geöffnet. "Das war eine gute Entscheidung – als Werbung, aber auch als Vorbereitung", sagt Geschäftsführer Florian Buchebner. Jetzt sei man darauf angewiesen, dass sich Menschen auch wieder trauen und im Sinne der Vorgaben mitmachen.

Die Buchungslage sieht Buchebner verhalten optimistisch. Über die Feiertage sei derzeit 50 Prozent der Kapazität vergeben. Kiel sei eben weniger klassische Urlaubsdestination, sondern beherberge viele Tagungs- und Veranstaltungsgäste. Dieser Zweig fehlt weiterhin komplett.

Buchen die Menschen in der Stadt spontaner?

Im Kieler Kaufmann freut man sich explizit über die Lockerungen, so Direktor Kilian Lessau. Sie seien "wichtige Schritte in Richtung Normalität". Auch Lessau fehlte viel zu lang eine konkrete Hygienevorgabe vom Land. Jetzt bereite man sich eben selbst vor. "Wir sehen dies als dynamischen Prozess an, da die Vorgaben sich ständig ändern."

Die Buchungslage? "Die Nachfrage steigt langsam. Wir merken aber noch, dass viele Gäste vorsichtig sind." Das Verhalten könnte noch kurzfristiger werden als vor Corona, befürchtet Lessau. Das Atlantic Hotel wollte am Wochenende gar keine Auskunft geben.

Urlaubsdestinationen machen sich mehr Hoffnung

"Wir müssen jetzt unser Geld verdienen, um über den Winter zu kommen", fasst Heiner Beckemeyer die Grundherausforderung der Hotellerie Schleswig-Holsteins zusammen. Ihnen seien vor allem Feiern als langfristig gebuchte Veranstaltungen weggefallen. "Das war längst budgetierter Umsatz." Viele Hochzeiten seien immerhin schlicht aufs kommende Jahr verschoben worden. Da werde der Terminkalender jetzt schon mehr als eng.

Buchungen für das 2021 werden auch die Stadthotels bereits haben. Was ihnen aber fehlt: Der Fluchtfaktor, der jetzt Menschen in die Urlaubsdestinationen in Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern spült. Dass die Menschen ihre Auslandsreisen absagen, "spielt der individuellen Hotellerie in Deutschland in die Karten", sagt Heiner Beckemeyer. Die Gäste hätten in die Regeln und das Gesundheitssystem hierzulande einfach mehr Vertrauen.

Vertrauen müssen jetzt aber auch die Mitarbeiter wieder fassen. "Wir wissen nicht, wie ängstlich die Menschen sind", sagt Stefanie Beckemeyer. Die Servicekräfte müssten daher Hilfsreflexe ausstellen und sich langsam vortasten, mit Maske und Umsicht. Ein schmaler Grat. "Natürlichkeit und Mentalität überzeugen bei uns", sagt Heiner Beckemeyer. So natürlich, wie es in dieser Corona-Zeit nur eben geht.

