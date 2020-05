Stufenplan für Tourismus und Gastronomie angekündigt

Kiel

Neben anderen Küstenländern plant auch Schleswig-Holstein Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Gastronomie und Tourismus. Diese sollen schrittweise ab Mitte Mai und damit noch vor Pfingsten greifen. „Wir wollen eine klare Perspektive für alle Bereiche geben“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) am Dienstag nach Beratungen des Kabinetts.

So planen andere Bundesländer den Saisonstart

Vor dem Kieler Regierungschef hatten bereits die Landesregierungen von Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen Lockerungen an Nord- und Ostsee verkündet.

Anzeige

Im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern ist Urlaub an der Ostsee angesichts geringer Neuinfektionen für Auswärtige bereits in der Woche vor Pfingsten wieder möglich.

ist Urlaub an der angesichts geringer Neuinfektionen für Auswärtige bereits in der Woche vor wieder möglich. In Niedersachsen dürfen vom kommenden Montag an unter Auflagen Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen. Hotels, Pensionen und Jugendherbergen sollen zwei Wochen später folgen.

Daniel Günther äußerte sich kritisch über die von anderen Ländern bereits angekündigten Lockerungen in diesen Bereichen noch vor der Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Solche Konferenzen müssten auch einen Sinn haben, sagte der CDU-Politiker. Nötig sei ein abgestimmtes Vorgehen.

Weitere KN+ Artikel

„Von daher halten wir es nicht für sehr sinnvoll, was jetzt im Vorfeld dieser Konferenz auch zum wiederholten Male passiert ist: Dass viele Länder ihre ganzen Vorstellungen schon präzisieren, bevor wir uns miteinander abstimmen“, sagte Günther. Der Norden werde „diesen Weg nicht mitgehen“. Einen „Wettlauf - wer konkretisiert am schnellsten“ sei in diesen Zeiten nicht angemessen.

Keine Details zum Stufenplan in Schleswig-Holstein

Details zum Stufenplan in Schleswig-Holstein nannte Günther am Dienstag deshalb nicht. Darüber werde die Jamaika-Koalition erst am Mittwoch nach den Gesprächen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) beraten. Am Donnerstag will Günther dann im Landtag den konkreten Zeitplan des Landes für die Gastronomie und den Tourismus vorstellen.

Touristiker im Land sprechen mittlerweile von einer Kehrtwende. Die Buchungsanfragen für Urlaub in Schleswig-Holstein steigen.

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.