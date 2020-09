Die Corona-Krise sorgte zwar zunächst für einen erheblichen Einbruch im Tourismus. Im Sommer profitierten Betriebe aber davon, dass viele wegen der Pandemie lieber in der Heimat Urlaub machten. Der Tourismus in Schleswig-Holstein komme mit einem blauen Auge davon, so Minister Bernd Buchholz.