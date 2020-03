Illegaler Gästeschmuggel auf Fehmarn?

Kiel/Fehmarn

„Es gibt hier Vermieter auf der Insel, denen geht das Urlauberverbot am A.... vorbei“, sagt eine empörte Fehmarnerin zu KN-online. „Die umgehen die Polizeiabsperrungen, in dem sie mit ihren privaten Fahrzeugen von der Insel fahren, sich mit den Urlaubern an einem vereinbarten Ort in den umliegenden Orten treffen und sie dann auf die Insel bringen.“ Bislang hat die Polizei lediglich die Kennzeichen an der Zufahrt zur Fehmarnsundbrücke kontrolliert und gegebenenfalls die Personalien der Autofahrer abgeglichen.

Staatskanzlei reagiert sofort

Das wird sich nun mutmaßlich ändern: „Wir haben umgehend entsprechende Maßnahmen eingeleitet“, so ein Regierungssprecher. Auch in der Kieler Staatskanzlei waren am Mittag ein entsprechender Hinweis eingegangen. Unmittelbar seien mit dem Innenministerium und der Landespolizei notwendige Maßnahmen eingeleitet worden.

Trotz Corona: Noch viele Touristen auf der Insel

Die Fehmarnerin hat für das Verhalten von Vermietern und Urlaubern kein Verständnis. „Obwohl alle Gäste die Insel bis Donnerstag verlassen haben müssen, sind immer noch ganz viele in Burg unterwegs und sagen, wenn man sie fragt, auch ganz unverblümt, dass sie bleiben wollen.“ Egoismus, der viele Insulaner schockiere: „Ich hoffe, dass die Polizei auch Kontrollen auf der Insel machen wird.“

Seit Montagmorgen sind die Inseln in Schleswig-Holstein per Verfügung der Landesregierung für Urlauber gesperrt.

