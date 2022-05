Leisterförde

Es war ein Kamikaze-Unternehmen, und er war gewarnt. Doch Michael Gartenschläger konnte es nicht lassen. Zum dritten Mal wollte er einen der perfidesten Tötungsapparate an der innerdeutschen Grenze abbauen, die „Selbstschussanlage SM 70“. Zweimal hatte es geklappt, warum dann nicht ein drittes Mal? Wieder pirschte er sich in stockfinsterer, kalter Nacht von westdeutscher Seite an den Grenzzaun zwischen Bröthen und Leisterförde, gelegen inmitten eines unwegsamen Waldstücks bei Büchen (Schleswig-Holstein).

Doch diesmal hatte die Stasi ihm eine tödliche Falle gelegt: Noch bevor er den Grenzzaun erreichte, brach er im Kugelhagel zusammen. 120-mal wurde auf ihn geschossen, diesmal wollte die DDR ihn nicht entkommen lassen. Wenige Meter entfernt musste sein Kumpel Lothar Lienicke hilflos mit ansehen, wie der 32jährige Gartenschläger verblutete. Die Erinnerung daran lässt den 75jährigen, der inzwischen in Leipzig lebt, nicht los.

„Michael war ein Mensch mit Ecken und Kanten“

„Vielleicht hätte ich mehr tun sollen, um ihn doch noch abzuhalten“, fragt er sich bis heute. Um die Erinnerung an Gartenschläger wenigstens im kollektiven Gedächtnis zu bewahren, hat er seit dem tragischen Ereignis unermüdlich recherchiert. Er schrieb ein Buch, begleitete Filmarbeiten, hält Vorträge. Eines ist Lienicke besonders wichtig: „Michael war ein Mensch mit Ecken und Kanten, wie wir alle. Weder Lichtgestalt noch verrückt.“ Er sei charismatisch, spitzbübisch und unerschrocken gewesen, sicher auch risikobereit. „Michael hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und die Grenze empfand er immer als zutiefst ungerecht.“ Aber todesmutig? „Nein“, betont Lienicke. „Michael hielt eine Verhaftung für möglich, aber kein Killerkommando.“

Diese Einschätzung teilte Dieter Schmidt (76), seinerzeit Zollbeamter in Büchen. Er war der Erste, der damals den „Diebstahl“ der SM 70 bemerkte. Ihm waren in den Tagen vor dem 30. April 1976 unbekannte Gesichter auf der anderen Seite des martialischen, drei Meter hohen Metallgitterzauns aufgefallen. „Man kannte sich ja vom Sehen“, so Schmidt. Dass es sich bei den Unbekannten um Stasi-Scharfschützen handelte, die nur auf Gartenschläger warteten – das ahnte er nicht: „So etwas hätte ich nicht für möglich gehalten.“

"Mit einer Hinrichtung hatte ich nicht gerechnet": Der ehemalige Zollbeamte Dieter Schmidt am "Gartenschläger-Eck", wo ein Kreuz und Gedenktafeln an Gartenschlägers Schicksal erinnern Quelle: Silke Kasten

Er liebte es, in West-Berlin ins Kino zu gehen

Michael Gartenschläger war bereits als Jugendlicher im heimischen Strausberg bei Berlin mit der Staatsmacht in Konflikt geraten. Mit seinen Freunden vom Rock’n’Roll-Club „Ted Herold“ liebte er es, im Westteil der Stadt ins Kino zu gehen oder Platten zu kaufen. Als der Mauerbau diese Ausflüge zunichtemachte, protestierten die Jugendlichen: Sie sprühten Parolen auf Häuserwände und steckten eine Scheune in Brand. In einem Schauprozess wurden der damals erst 17jährige Gartenschläger und sein Kumpel Gerd Resag wegen „Staatsverbrechen“, „Sabotage“ und „staatsgefährdender Hetze“ zu lebenslanger Haft verurteilt, drei Freunde erhielten Haftstrafen zwischen 6 und 15 Jahren.

Michael Gartenschläger war erst 17, als er inhaftiert wurde. Bis zum Freikauf verbrachte er fast zehn Jahre hinter Gittern. Quelle: Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn

Zu den diversen Gefängnissen, die er durchlief, zählten die Jugendhaftanstalt in Torgau, genannt „Jugendhaus“ (später „Geschlossener Jugendwerkhof“), und die Strafvollzugsanstalt Fort Zinna. Ein Brief, den Gartenschläger 1965 an seine Mutter schrieb, gleicht einem Hilferuf: „Liebe Mutti, versuche bitte alles, damit man mich aus dem Zuchthaus entlässt, denn ich bin an einem Tiefpunkt angelangt.“ Nur vier Mal im Jahr durfte er Besuch empfangen.

Doch die Seelenqualen vermochten den jungen Mann nicht zu brechen – im Gegenteil. Er lernte Mitgefangene kennen, die durch die Explosion von Minen an der innerdeutschen Grenze ihr Leben lang gezeichnet waren. Sein Interesse an Politik nahm zu, seine Wut auf das System ebenfalls.

Zweimal unternahm der technisch geschickte Häftling nach der Ablehnung seines Gnadengesuchs Fluchtversuche. In Torgau, wo er während der Haft eine Dreher-Lehre absolvierte, baute er unbemerkt einen Schlüssel nach. Doch in letzter Sekunde flogen seine Pläne auf.

Er schmuggelte 31 DDR-Bürger im Kofferraum in den Westen

Nach zehn Jahren Haft wurde Gartenschläger im Juni 1971 von Westdeutschland für 40 000 D-Mark freigekauft. Fortan genoss er seine wiedergewonnene Freiheit im Hamburger Raum in vollen Zügen. Hier lernte er Lothar Lienicke kennen, wie er ein freigekaufter politischer Häftling, pachtete eine Tankstelle und schmiedete mit seiner Freundin Zukunftspläne. Doch der Wunsch, das Unrecht im SED-Staat zu bekämpfen und Betroffenen zu helfen, blieb davon unberührt. In waghalsigen Manövern schmuggelte er, teils zusammen mit Lienicke, in seinem Kofferraum 31 DDR-Bürger über die Grenze.

Schlagartig bekannt machte ihn dann der erste Abbau der SM 70 im März 1976. Er wolle „denen da drüben eine auswischen“, bekundete er in einem Spiegel-Interview. Nach dem Bericht des Nachrichtenmagazins über den Coup erlangte er im Westen Berühmtheit: für die einen Held, der die DDR und ihren Grenz-Wahn vorführte, für die anderen ein Hasardeur. Auch ein zweiter SM 70-Diebstahl gelang unbemerkt – dieses Exemplar war für das Museum Checkpoint Charlie vorgesehen.

Die Selbstschussanlage SM 70 Sie war ein Politikum mit tatsächlicher und politischer Sprengkraft: die Splittermine SM 70. Die DDR hatte ab 1972 rund 60 000 Selbstschussanlagen entlang der Grenze zum Westen installiert, alle zehn Meter in drei verschiedenen Höhen. Allerdings leugnete sie deren Existenz – offiziell war von „Attrappen“ die Rede. Im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ wurde die SM 70 im Oktober 1975 thematisiert. Dem Text entnahm Gartenschläger, dass deren Funktionsweise im Westen gänzlich unbekannt war. Kurzerhand entschloss er sich zum gefährlichen Abbau eines Geräts. Dank seines Husarenstücks konnte der „Spiegel“ daraufhin erstmals die Funktionsweise des Tötungsapparats darlegen. Nun war klar: Die SM 70 war mit elektrischen Drähten verbunden, die bei Berührung eine Sprengladung mit mehr als 100 scharfkantigen Metallteilen auslösten.

Freunde und Behörden warnten ihn – vergeblich

Zur fixen Idee wurde Gartenschläger dann offenbar der geplante dritte Abbau: Diesen Selbstschussapparat wollte er symbolträchtig vor dem Sitz der Ständigen Vertretung Ost-Berlins in Bonn platzieren. Freunde und Behörden warnten ihn, doch vergeblich. „Er hatte sich verbissen“, so Lienicke. „Und klar, wir hatten Angst in der Nacht. Er vermutlich weniger, aber ich schon. Es lag etwas in der Luft.“

Tatsächlich hatten die Grenztruppen inzwischen Unterstützung der Stasi erhalten, denn Gartenschläger war zum Staatsfeind Nummer 1 avanciert. Die von Mielke entsandten Scharfschützen legten sich auf die Lauer – auf einem Streifen westlich des Grenzzauns, der aber noch zur DDR gehörte. Und Gartenschläger tappte in die Falle.

Die Schützen wurden angeklagt – und beriefen sich auf Notwehr

Die Prozesse gegen die mutmaßlichen Schützen in Schwerin und Berlin sorgten 2000 und 2003 bundesweit für Aufmerksamkeit. Diese waren nach der angeordneten „Liquidation“ noch ausgezeichnet worden. Vor Gericht behaupteten sie, dass es sich um Notwehr gehandelt habe. Gartenschläger hatte zwar eine Waffe bei sich – doch Augenzeuge Lienicke beteuert, dass die Scharfschützen ohne jede Vorwarnung zuerst geschossen hatten (womit sie auch gegen die damals geltenden DDR-Gesetze verstoßen hätten). Mangels Beweisen wurden die Angeklagten freigesprochen.

Die Erinnerung an Gartenschläger wird u.a. in einer Dauerausstellung im Museum „Grenzhus“ in Schlagsdorf aufrechterhalten. Zudem finden Exkursionen zum „Gartenschläger“-Eck statt, auch mit Zeitzeugen. „Grenzhus“-Leiter Andreas Wagner: „Die jungen Menschen sind regelmäßig erschüttert, wenn sie erfahren, was dort passiert ist.“ Auch Lienicke leistet weiterhin Aufklärungsarbeit. Er ist überzeugt: „Solange man Michaels Geschichte kennt, ist er nicht wirklich tot.“

Von Silke Kasten