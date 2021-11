Neumünster/Kiel

Zehn Monate nach dem Unfall mit drei Toten in Neumünster kochen die Emotionen hoch. Saß der 24-jährige Unfallfahrer wieder hinter dem Steuer, wie Zeugen sagen? Wie geht die Justiz generell mit solchen Fahrern um? Es dreht sich dabei auch um die Frage, warum die Staatsanwaltschaft den Bordesholmer wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge angeklagt hat – obwohl im Januar kein weiteres Auto an dem Vorfall beteiligt war.

Ob der junge Mann erneut am Steuer gesessen hat, ist derzeit noch völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft Kiel prüft den Vorwurf aktuell. Der Vertreter der Nebenklage habe sich mit dem Hinweis an das Gericht gewandt, dass es dafür Zeugen gäbe, sagt Oberstaatsanwalt Axel Bieler. Ein neues Ermittlungsverfahren gegen den 24-Jährigen sei eingeleitet worden. Ob die Zeugenaussagen so überzeugend sind, dass ein hinreichender Tatverdacht besteht, muss sich aber noch zeigen: „Die Zeugen sind vernommen worden. Die Auswertung läuft aber noch.“

24-Jähriger war zu schnell, fuhr mit abgenutzten Reifen und hatte Drogen genommen

Bleibt die Frage nach dem Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Nach Ansicht der Kieler Staatsanwaltschaft kommen beim entsprechenden Paragraphen 315 d des Strafgesetzbuches die Absätze drei und fünf zum Tragen. Diese schließen eine Todesfolge bei rücksichtslosem, verkehrswidrigem Fahren mit „nicht angepasster Geschwindigkeit“ ein.

Staatsanwaltschaft: Entscheidend ist die überhöhte Geschwindigkeit

„Der wesentliche Punkt ist in diesem Fall die überhöhte Geschwindigkeit, nicht dass gegen einen anderen Autofahrer ein Rennen gefahren werden muss“, sagt Oberstaatsanwalt Bieler zum Anklagepunkt. „Zudem greift hier die Vorschrift, die den größeren Strafrahmen vorgibt. Bei einer fahrlässigen Tötung liegt das Strafmaß zwischen einer Geld- sowie einer fünfjährigen Haftstrafe.“ Die Geldstrafe sei beim Vorwurf des verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge nicht möglich. Bei einer Verurteilung müsste der Angeklagte mindestens ein Jahr in Haft – maximal zehn.

Aus Sicht des auf Strafrecht spezialisierten Kieler Rechtsanwalts Jan Kürschner ist die entsprechende Anklage im Neumünsteraner Fall aber schwer zu untermauern.

Anwalt: Raser muss nachgewiesen werden, ein Rennen zu fahren

Allein eine Geschwindigkeitsübertretung reiche nicht aus, selbst wenn diese erheblich sei. Denn es müsse dem Raser nachgewiesen werden, ein Rennen gefahren zu haben. „Bei einem einzelnen Raser müssen neben der Geschwindigkeitsübertretung weitere Faktoren hinzukommen – beispielsweise Markierungen, Streckenposten, oder eine festgelegte Runde, die immer wieder gefahren wird“, sagt Kürschner. Ohne solche Begleitumstände könne bei einem einzelnen Raser kein verbotenes Kraftfahrzeugrennen nachgewiesen werden.

Rechtsexperte: Jeder Fall muss einzeln betrachtet werden

Nach Einschätzung von Prof. Manfred Heinrich, Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht, Strafprozessrecht und Medienstrafrecht an der Universität Kiel, beinhalte der Paragraph 315 d des Strafgesetzbuches auch den „Einzelrasertatbestand“, bei dem jemand rase, „ohne, dass er sich mit jemand anderem messen möchte“.

Doch die Vorschrift sei auch umstritten. Denn die Formulierungen von nicht angepasster Geschwindigkeit sowie grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Fahren im Gesetzestext „sind sehr dehnbare Begriffe“. Zudem müsse die Absicht zu rasen, in der Beweisführung nachgewiesen werden. „Da muss jeder Fall einzeln betrachtet werden“, sagt der Experte.

Totschlag im Neumünsteraner Fall „nicht zu begründen“

Zwar hatte der 24-jährige Todesfahrer aus Bordesholm Drogen genommen, war ohne Führerschein und mit abgefahrenen Reifen unterwegs. Doch nach Einschätzung der Staatsanwaltschaft folgt daraus nicht, dass er vorsätzlich den Tod anderer Menschen in Kauf genommen hat. „Der Bundesgerichtshof hat enge Grenzen gesetzt. So sind wir in diesem Fall der Auffassung, dass Totschlag oder Mord in dem vorliegenden Fall nicht zu begründen sind“, sagt Oberstaatsanwalt Bieler.

Ob sich ein Tatverdächtiger trotz Verbots wieder ans Steuer setzt, kann der Staat nicht wirklich kontrollieren. Eine Unterbringung in Untersuchungshaft ist in solchen Fällen generell nicht möglich. Der Haftgrund der Wiederholungsgefahr ist nur bei Straftaten wie Sexual-, Körperverletzungs- oder Raubdelikten vorgesehen.

Eine Betreuung eines Beschuldigten, damit dieser die Folgen seines Handelns verarbeiten kann, gibt es von Seiten des Staates im Regelfall nicht. Dass man auf entsprechende Programme aufmerksam mache, geschehe eher auf Opferseite, sagt Oberstaatsanwalt Bieler. „Es gibt zwar den Pflichtverteidiger, einen Pflichtarzt in diesem Sinne gibt es nicht“, ergänzt er. Ein Amtsarzt würde nur eingeschaltet, wenn es eine psychologische Fremd- oder Selbstgefährdung, zum Beispiel schwere suizidale Gedanken, gäbe. „Andere Hilfsprogramme gibt es nicht“, sagt Bieler. „In solchen Fällen ist zu erwarten, dass ein Täter sich selbst in ärztliche Betreuung begibt.“