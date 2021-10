Neumünster

Der Trakehner Hengstmarkt, der am Donnerstag in Neumünster beginnt, soll nach dem Corona-Jahr 2020 wieder „fast wie früher“ werden. Der Trakehner-Verband will die Holstenhallen wieder zum Treffpunkt für alle Freunde dieser Pferderasse machen. Nach der abgespeckten Version aus dem Jahr 2020 ist unter Einhaltung der 3G-Regelung wieder ein volles Programm mit Hengstkörung, Auktion und Rahmenprogramm möglich.

Los geht es am Donnerstag um 10 Uhr mit der Pflastermusterung der jungen Hengste draußen. Nur die besten zweieinhalbjährigen Trakehnerhengste wurden dafür ausgewählt, 38 Köranwärter sind es in diesem Jahr. Nachmittags folgen der Trakehner Freispring-Cup, das TSF Dressurchampionat sowie Präsentationen der Auktionspferde. Am Abend kommt mit Ingrid Klimke (Münster) eine der erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiterinnen der Welt in die Holstenhallen: Wie bereits 2019 können die Zuschauer der Reitmeisterin, die in der Mannschaftswertung olympisches Gold holte, bei ihrer Ausbildungsarbeit von Reitern mit Pferden unterschiedlichen Alters zusehen.

Doppel-Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl ist mit dabei

Der Freitag beginnt mit dem Freispringen der Köranwärter. Danach folgt die Auswahl der besten dreijährigen Stute 2021, der Trakehner-Jahressiegerstute, bevor es zur Auktion der Fohlen und Reitpferde kommt. Am Abend lädt der Trakehner-Verband zur Galaschau, die im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste. Auch hier haben sich große Namen angekündigt. So zeigt beispielsweise die amtierende Dressur-Doppel-Olympiasiegerin, Europameisterin, und Deutsche Meisterin Jessica von Bredow-Werndl (Tuntenhausen) einen Ausschnitt ihrer Arbeit mit jungen Pferden. Ihre Siegerstute Dalera TSF ist das derzeit erfolgreichste Pferd aus der Trakehner-Zucht. Die Dressur-Mannschaftseuropameisterin Helen Langehanenberg (Billerbeck) präsentiert ihre Nachwuchshoffnung, den Trakehnerhengst Kwahu. Nicht nur Pferde werden zu sehen sein. Auch eine Demonstration der Arbeit mit Greifvögeln steht auf dem Programm.

Am Sonnabend wird der Siegerhengst in Neumünster gekürt

Spannend wird es am Sonnabend. Nachdem die jungen Hengste sich am Vormittag noch einmal beim Freilaufen der Körkommission vorgestellt haben, werden ab 13.30 Uhr die Körentscheidungen verkündet und der Siegerhengst gekürt. Vor der Auktion der gekörten und nicht gekörten Hengste sowie der Zuchtstuten um 19.30 Uhr wird um 17 Uhr noch um das Finale des TSF-Dressurchampionats geritten.

Trakehner Hengstmarkt zum letzten Mal in einem Oktober

Mit dem Trakehner Hengstmarkt beginnt traditionell der Pferde-Herbst in den Holstenhallen. Nach den Trakehnern folgt das Springturnier Holstein International, bevor die Holsteiner mit ihrer Hengstkörung dran sind. Für die Zukunft stehen allerdings Änderungen im Terminplan an. Die Körung werde zum letzten Mal im Oktober über die Bühne gehen, kündigte Norbert Camp, 1. Vorsitzender des Trakehner Verbandes, an.

Der Verband möchte die Stressfaktoren für die jungen Pferde reduzieren, dazu gehöre auch, dass der Körtermin zeitlich weiter nach hinten rückt. „Wir setzen alles daran, die jungen Hengste in ihrer natürlichen Veranlagung und im altersgemäßen Entwicklungsstand zu sehen“, so Camp. Wie und wann der Trakehner Hengstmarkt in Zukunft ablaufen soll, ist aber noch offen.