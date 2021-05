Kiel

Schleswig-Holsteins Grüne haben Ann-Kathrin Tranziska am Samstag erneut zu ihrer Landesvorsitzenden gewählt. Für Tranziska stimmten am Samstag auf einem Landesparteitag in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) 91 Delegierte. 14 Grünen stimmten mit Nein, 8 weitere enthielten sich. Tranziska hatte keine Gegenkandidaten. Tranziska hatte zuvor eine Regierungsbeteiligung nach der Bundestagswahl am 26. September und der Landtagswahl im Frühjahr als Ziel ausgegeben. «Auch hier möchten wir stärkste Fraktion werden, auch hier würden wir gerne die Regierung von vorn gestalten», sagte sie mit Blick auf Schleswig-Holstein.

Gute Chancen auf Regierungsbeteiligung?

Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben sieht derweil gute Chancen für eine Regierungsbeteiligung der Grünen nach der Bundestagswahl im September. «Unsere Umfragewerte gehen durch die Decke, zum ersten Mal haben wir eine wirklich realistische Chance, stärkste Kraft im Bundestag zu werden», sagte von Kalben am Samstag auf dem Landesparteitag. Bei allem Jubel über den derzeitigen Rückenwind, mahnte sie: «Wir werden uns auch bewähren müssen.»

Die Erwartungen junger Menschen müsse die Partei in möglicher Regierungsverantwortung auch erfüllen können, sagte von Kalben. «Das ist und wird kein Selbstgänger.» Das Stoppen des Artensterbens und des Klimawandels sowie das Thema soziale Gerechtigkeit seien große Aufgaben. Die Corona-Pandemie habe tiefe Löcher in die öffentlichen Kassen gerissen. Es gelte nicht die Devise, weniger Staat, sondern effektiverer Staat.

Von RND/dpa