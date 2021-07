Travemünde

Ein Facebook-User der Lübecker Nachrichten befand sich auf der Nachtfähre „Europalink“ der Reederei Finnlines von Malmö nach Travemünde. Abfahrt: 22 Uhr, Ankunft in Travemünde 7 Uhr am Sonnabendmorgen. Gegen 0.40 Uhr ereignete sich das, was wohl für jeden Passagier ein Alptraum ist: Es gab ein Feuer an Bord. „Wir mussten alle aufs Deck. Aber wirklich Auskunft gab es nicht“, schreibt der Mann, die Besatzung habe schlecht organisiert gewirkt, die Feuerwehr sei im Einsatz gewesen, und es habe stark nach Rauch gerochen. Zwar kam er, wie die übrigen Passagiere, am Sonnabendmorgen wohlbehalten in Travemünde an – ein komisches Gefühl bleibt wohl dennoch.

Information auf Finnlines-Homepage

Auf ihrer Homepage berichten Finnlines bereits nachts um 2.30 Uhr in englischer Sprache von dem Vorfall auf der „MS Europalink“: Es habe um 0.40 Uhr ein Feuer in der Kabine eines Passagiers gegeben, die Crew habe sofort eingegriffen und das Feuer selbst gelöscht. Es sei keine Hilfe von außen nötig gewesen, die Reise habe wie geplant fortgesetzt werden können.

290 Passagiere zu Notfall-Sammelstellen geleitet

Vorsorglich habe man jedoch alle 290 Passagiere zu den entsprechenden Sammelpunkten für Notfälle gebracht. Wobei bis 2.30 Uhr alle wieder in die Kabinen zurückkehren konnten. Verletzt worden sei bei dem Vorfall niemand, lediglich zwei Passagiere hätten eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, seien aber inzwischen (2.30 Uhr) nach medizinischer Behandlung an Bord wieder wohlauf.

