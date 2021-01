Travemünde: Sieben Corona-Fälle in Gemeinschaftsunterkunft – Quarantäne

Travemünde

Die Nachverfolgung der Kontakte ist nicht möglich: Nachdem nach Informationen der "Lübecker Nachrichten" sieben Personen aus einer Gemeinschaftsunterkunft in Travemünde positiv auf das Coronavirus getestet wurden, müssen nun alle Bewohner des Gebäudes in der Ostseestraße in Quarantäne. „Die Ermittlungen haben ergeben, dass durch den Kontakt der Personen untereinander eine Ermittlung von direkten Kontaktpersonen nicht möglich ist“, heißt es in einer Mitteilung der Hansestadt.

Die positiv getesteten Personen aus mehreren Familien wurden unverzüglich in Quarantäne versetzt. Im Rahmen der Kontaktermittlungen haben sich einige Personen aus anderen Wohnbereichen ergeben, die ebenfalls über Symptome berichteten, die auf eine Corona-Infektion hinweisen könnten.

„Aufgrund der vorgegebenen Wohnverhältnisse und den sich daraus ergebenen engen Kontakten der Bewohnenden untereinander, führt das Gesundheitsamt zur Klärung der Infektionslage umfangreiche weitere Tests durch“, heißt es von der Stadt. Die Ergebnisse stehen noch aus. „Weitere Testergebnisse werden zu Beginn der kommenden Woche erwartet. Es wird damit gerechnet, dass in den nächsten Tagen weitere bestätigte Covid-Fälle dazukommen.“

Aufnahme- und Besuchsstopp in der Gemeinschaftsunterkunft

Am Sonnabend wurde entschieden: Sämtliche Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft müssen unter Quarantäne gestellt wurden. Für die Einrichtung wurde ein vorübergehender Aufnahme- und Besuchsstopp verhängt. Weitere Schutzmaßnahmen wie eine Reduktion der Kontakte in der Einrichtung werden nach Angaben der Stadt in Rücksprache mit dem Gesundheitsamt umgesetzt, um eine weitere Ausbreitung der Infektion zu verhindern. „Um die Einhaltung der Quarantäne sicher zu stellen, wird der Zugang zur Einrichtung kontrolliert.“

Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes sowie der Johanniter Unfallhilfe informieren die Bewohner zusammen mit dem Gesundheitsamt in verschiedenen Sprachen über die Situation. Alle Personen werden medizinisch betreut. Die Versorgung der Bewohner mit Lebensmitteln und allen für den täglichen Bedarf notwendigen Dingen sowie die Betreuung sind laut der Hansestadt Lübeck weiterhin sichergestellt.

Von Hannes Lintschnig/RND