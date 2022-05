Kiel

Ministerpräsident Daniel Günther hat auf dem Weg zu einer zweiten Amtszeit eine weitere Klippe umschifft. Der frisch Corona-freigetestete CDU-Politiker („Habe mich selten so über ein negatives Ergebnis gefreut“) überstand das wichtige TV-Triell im NDR am Mittwochabend im Landeshaus problemlos ohne Patzer oder Pannen und konnte zumindest im eigenen Lager punkten. „Daniel Günther hat klar unter Beweis gestellt, dass unser Land auf dem richtigen Kurs ist“, sagte der CDU-Landtagsabgeordnete Lukas Kilian.

In der 75-minütigen TV-Runde, dem schon dritten Triell, überwogen die leisen Töne, so dass Zuschauer statt Wahl-Kampf streckenweise eher Wahl-Kuschel erlebten. Das lag auch an den ersten Themen. Wie Günther verurteilten Monika Heinold (Grüne) und Thomas Losse-Müller (SPD) Putins Angriffskrieg auf die Ukraine und waren sich einig, dass der Wohlstand in Schleswig-Holstein allenfalls gehalten werden kann.

Ein bisschen Streit ums Klima

Gleichwohl gab es auch Streitpunkte. Losse-Müller ließ offen, wie er die teuren Wahlversprechen bezahlen will. „Es fehlt das Geld“, sagte Heinold mit Blick auf Millionenlücken in der Finanzplanung. Günther sprang seiner Finanzministerin zur Seite. „Die Versprechen der SPD werden nicht erfüllbar sein.“ Bei anderen Themen zogen Rote und Grüne an einem Strang. So wollen SPD und Grüne Schleswig-Holstein schneller klimaneutral machen als die CDU. Sie wollen zudem die von Jamaika abgeschaffte Mietpreisbremse wieder einführen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Harte Attacken oder verbale Scharmützel blieben aber weitgehend aus. Günther, der in den Umfragen weit vorn liegt, lobte die Jamaika-Politik und blieb meist gelassen. Auch Losse-Müller verzichtete auf den Holzhammer — offenkundig in der Annahme, dass ihm Angriffe auf einen populären Regierungschef eher schaden würden. Heinold hielt sich naturgemäß zurück, stichelte nur mal gegen die CDU („Zaudern und Zögern bei der Energiewende“) oder gegen die SPD („der Vorwurf, Jamaika habe nichts für die soziale Gerechtigkeit getan, ist platt“).

Triell plus Buchholz auf kn-online

Keine 24 Stunden nach der TV-Runde geht es für die drei Spitzenpolitiker weiter. Am Donnerstagabend, 5. Mai, ab 20.30 Uhr stehen sie im Talk „RND vor Ort“ ein letztes Mal vor der Wahl Rede und Antwort. Mit dabei ist dann auch FDP-Spitzenkandidat Bernd Buchholz. Die Veranstaltung wird auf kn-online live übertragen.

Von Ulf Christen