Was der Ostsee künftig blüht

In einer großangelegten Modellrechnung haben Forscher aus mehreren Anrainerstaaten unter Leitung des Instituts für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) erstmals ermittelt, wie das Zusammenwirken von Klimawandel und Überdüngung die Zukunft der Ostsee verändern. Ergebnis: Nur im optimistischsten Szenario können Extrem-Algenblütten trotz gehäufter Hitzewetterlagen vermieden werden.

„Die Ostsee steht am Scheideweg“, sagt der IOW-Meeresphysiker Prof. Markus Meier: „Wenn wir so weitermachen wie bisher oder wenn sich der Nährstoffeintrag sogar bei hoher Treibhausgaskonzentration erhöht, wird sich die Wahrscheinlichkeit für Extrem-Algenblüten zum Ende des Jahrhunderts um 1000 Prozent erhöhen.“

Blaualgen-Teppiche und mehr Vibrio-Bakterien in der Ostsee

Wie aus der Modellrechnung hervorgeht, kann es ab 2070 zu sommerlichen, über Wochen und im Extremfall sogar bis zu zwei Monate andauernden Hitzewellen mit tropischen Nächten kommen. Was auf den ersten Blick wie ein Plus für Ostseeurlauber aussieht, gehört nach Angaben Meiers zu Extremereignissen, die eine Beeinträchtigung des Tourismus zunehmend wahrscheinlich machen.

Neben riesigen Blaualgen-Teppichen droht ein weiteres Risiko mit erheblichen Folgen für das Urlaubsland Schleswig-Holstein: die Zunahme von lebensbedrohlichen Infektionen durch Vibrio-Bakterien, die in wärmerem Wasser besonders häufig auftreten.

Für Menschen gefährlich: Blaualgen Mit der ersten Hitzewelle eines Jahres stellen auch sie sich ein: Warnungen vor Blaualgenblüten in Badegewässern. Denn im Unterschied zur Grünalge stellen die Blaualgen (deren Farbe oft auch ins Grünliche spielt) Risiken für den Menschen da. Der Name Alge ist dabei irreführend, da es sich eigentlich um eine Art der Cyanobakterien handelt. Das Problem bei diesen Bakterien ist, dass sie toxisch und somit gefährlich für den Menschen, besonders aber auch für Hunde sind. Der Hautkontakt kann bei empfindlichen Menschen Allergien auslösen. Wenn man das mit Toxinen angereicherte Wasser trinkt, kann es zu Magenproblemen kommen. Wenn sich die Giftstoffe im Körper anreichern, können sie sogar krebsauslösend sein, warnen Experten. Blaualgen sind grundsätzlich immer in sehr niedriger Konzentration im Wasser vorhanden, unter bestimmten Bedingungen kommt es dann zu „Blüte“. Zu einer starken Vermehrung von Blaualgen führt neben einem hohen Nährstoffgehalt im Wasser auch eine steigende Wassertemperatur.

Klimawandel: Forscher fordern einen Ostseeaktionsplan

Im „Ostsee-Aktionsplan“ hatten Anrainerstaaten und die EU 2008 vereinbart, das Binnenmeer bis 2021 in einen „guten Umweltzustand“ zu versetzen. Doch dieses Ziel wird deutlich verfehlt. „Noch haben wir es in der Hand, wohin die Ostsee steuert“, so Meier. Die Studie sei ein Weckruf an die Politik, dem Ostseeaktionsplan zu folgen „und ihn wirklich umzusetzen“.

Der Ostseeaktionsplan Um die Ostsee vor dem Kollaps zu bewahren, haben Anrainerstaaten und EU 2008 den „Baltic Sea Action Plan“ auf den Weg gebracht. Ziel: ein guter Umweltzustand der Ostsee bis 2021. Weil es an der Umsetzung haperte, mussten die Akteure inzwischen einräumen, dieses Ziel zu verfehlen. Nun soll der Plan überarbeitet werden. Dabei geht es vor allem um die Reduzierung von Nähr- und Schadstoffeinträgen, den Schutz der Biodiversität sowie die Auswirkungen von Schifffahrt und Offshoreaktivitäten. Koordiniert wird der Meeresschutz im Ostseeraum von der Helsinki-Kommission zum Schutz der Meeresumwelt (Helcom). Als Schlüssel gilt die Reduzierung von Nährstoffeinträgen aus der Landwirtschaft. Hier hinkt Deutschland deutlich hinterher: Wegen Grenzwertverletzungen bei der Nitratbelastung des Grundwassers droht eine Millionenstrafe aus Brüssel. Um sie abzuwehren, setzt Berlin auf strengere Umweltregeln für Landwirte.

Landes-Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) bezeichnet die Berechnungen des IOW als „Warnsignal für uns alle“. Die Ostsee sei ein Patient, der aufgrund seines kritischen Zustands intensive Betreuung benötige. Etliche Maßnahmen, die einen guten ökologischen Zustand der deutschen Ostsee gewährleisten können, seien zwar angeschoben: „Es gilt aber, sie in der Praxis noch konsequenter umzusetzen.“

Der BUND Schleswig-Holstein meint, das Zusammenwirken von Erderwärmung und Überdüngung werde die Ausweitung extrem sauerstoffarmer Todeszonen in der Ostsee noch verstärken.

